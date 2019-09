Fútbol El Barcelona niega un alejamiento con Leo Messi El Barcelona valora positivamente la entrevista en Sport, en la que reclama un proyecto deportivo ganador para seguir

El Barcelona ha presentado esta mañana los resultados de una amplia encuesta de satisfacción realizada entre los socios y seguidores del club azulgrana. Aunque la satisfacción general con la marcha general de la entidad continua siendo muy elevada, con una nota de 7,3 sobre 10, y el Espai Barça centra buena parte de sus ilusiones, la entrevista a Leo Messi publicada por Sport ha generado ciertas inquietudes que el club ha tratado de minimizar. Josep Vives, portavoz del Barcelona, descartó cualquier alejamiento con el argentino y tildó de «positiva» las declaraciones del paulista, que asegura que quiere quedarse en el equipo pero reclama un proyecto ganador, además de cuestionar que el club haya hecho todas las gestiones posibles para fichar a Neymar.

«No veo ningún pulso. Es una entrevista positiva, no echa un pulso sino que expresa ciertas inquietudes en la entrevista y lo argumenta bien. Si gastamos las energías en hacer pulsos no vamos bien porque no podemos hacer pulsos contra nosotros mismos. Pero las interpretaciones son libres», ha valorado el portavoz, que ha añadido: «Es una entrevista que se instala en la normalidad más absoluta. Estamos satisfechos de cómo se ha explicado en la entrevista, con su transparencia y honestidad. No hay ninguna grieta entre Messi y el club. Hace unas reflexiones muy interesantes pero hay que quedarse con las declaraciones completas, si las recortamos nos vamos al equívoco. Reconoce que quería que viniera Neymar pero que el PSG lo puso muy difícil. La realidad es que el club hizo todo lo posible pero no se pudo producir». Vives admitió que en la encuesta presentada no se le preguntó al socio sobre su predisposición a fichar a Neymar porque «nunca preguntamos sobre un jugador concreto y lo hemos mantenido». Y dejó en el aire la posibilidad de que se siga intentando su regreso: «El presidente lo dijo muy claramente la semana pasada. Veremos cómo evoluciona la temporada y cuando tengamos que hacer la planificación de la próxima temporada veremos las cosas que hay sobre la mesa. Neymar no está descartado pero se verá cuando toque hacerlo».

Vives quiso dejar claro que la relación con Messi es excelente a pesar que el argentino haya desvelado que aún no han empezado a hablar sobre la renovación: «Los canales de comunicación de Messi y el vestuario con el club funcionan y siempre han funcionado. Todos nos sentimos muy cercanos. No hay alejamiento del club y cuando haya que hablar, seguro que Leo hablará con quien lo tenga que hacer y el club también». El ejecutivo azulgrana le dio la razón a su petición de configurar un proyecto ganador para seguir: «Messi se está poniendo la camiseta del Barça y opina lo mismo que el socio. Se ha visto en esta encuesta. Creen que están en el mejor club del mundo. "ue después de haber ganado tanto siga teniendo ansias, se sienta catalán y el Barça como su casa, es una ambición que deberíamos exigirnos todos. Todos queremos lo mismo. Expresamos un deseo ambicioso y los socios piensan lo mismo».

Finalmente, Vives justificó los cambios realizados en la secretaría técnica y criticados por Leo: «Cuando se cambia siempre es para mejorar. Cuando el club plantea un cambio es para mejorar tanto a la entidad como a los sujetos pasivos. La continuidad tiene que ir ligada a una evolución positiva. Puyol es un hombre muy importante en esta institución y sobran las palabras. Messi se ha manifestado en la misma línea que en su momento el presidente».