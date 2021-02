Fútbol Laporta saca la artillería pesada El expresidente se rodea de míticos exjugadores para presentar su proyecto deportivo y le quita a Font un activo

Joan Laporta ha decidido dar un golpe de efecto cuando faltan diez días escasos para que se celebren las elecciones. El expresidente ha presentado su proyecto deportivo rodeado de jugadores míticos que le han dado su apoyo. Laporta estuvo acompañado por Rafa Yuste, que sería el responsable de la parcela deportiva de su candidatura; Xavier Budó, experto en ‘mentoring’ y desarrollo de talento deportivo y Jordi Mompart, profesor de Física de la UAB y experto en tecnologías cuánticas. Entre los asistentes estaban José Ramón Alexanko, ex capitán del Dream Team y que ya fue responsable de la cantera bajo su mandato; Sergi Barjuán, Víctor Valdés, Pichi Alonso y Víctor Muñoz. Además, Laporta también contó con el apoyo de Xavi Llorens, exentrenador del equipo femenino, y de Albert Benaiges, ex coordinador de La Masia y que había sido anunciado por Víctor Font en su organigrama, lo que provocó un amarga crítica del empresario de Granollers. Otro de los presentes fue Mateu Alemany, quien apunta a tener un rol importante en la parcela deportiva si Laporta gana las elecciones. El exdirigente también mostró vídeos de apoyo de Deco, Rafa Márquez y Samuel Eto'o.

Laporta provocó la sonrisa de los asistentes cuando de forma espontánea dio a entender que remontarían la eliminatoria ante el PSG. Intervenía Yuste explicando que el día 7, el de las elecciones, le gustaría darle una alegría a Cruyff y el abogado saltó: «Y el día 10 también», que es cuando se celebra la vuelta de la eliminatoria en la que el Barcelona debe remontar un 1-4. Abordó posteriormente Laporta cuestiones de actualidad, como el futuro de Griezmann o de Messi. «Cuando llegue, lo animaré. Que crea en sí mismo y vuelva a marcar goles. Lo haré para que vuelva a creer en sí mismo y, si es necesario, se lo diré en francés», aseguró sobre el delantero galo. Y explicó que aspira a lograr la continuidad de Messi: «Para que se quede, tiene que estar convencido de que en el Barça seguirá ganando. Los culés tenemos que volver a estar al lado del equipo. Creo que una de las claves para que se quede es que se vuelva a sentir querido». «Queremos que recupere la sonrisa. Si eso pasa, podemos volver a aspirar de todo», añadió.

Laporta fue claro a la hora de explicar sus intenciones sobre cómo reestructurar el organigrama deportivo del club: «Seré coherente con lo que he hecho hasta ahora. Por respeto a los profesionales que están trabajando ahora en el club, quiero hablar con ellos cuando llegue. Eso, lo primero. Hoy están aquí personas con las que, aparte de tener buena relación, hemos tenido buenas experiencias juntos y consideramos que nos pueden ayudar. Todas las nuevas etapas implican cambios, evidentemente». Y añadió: «No nos temblará el pulso a la hora de tomar decisiones. El fútbol ha cambiado y eso es algo que hemos hablado con Mateo Alemany... Debemos avanzarnos a las cosas, debemos ser referencia en todos los ámbitos». No obstante, sobre el rol que tendrá Alemany, comentó que«hemos mantenido conversaciones, pero no hay nada, estoy seguro de que podremos encontrar la manera de colaborar en este proyecto».

«Un entrenador a veces tiene que retar a los jugadores para que den lo máximo de sí mismos. En un momento en el que salíamos de un partido como el del Cádiz, utilizó este recurso. Creo que ayer se vio un buen partido del Barça. Quiero que sigamos vivos en todas las competiciones cuando llegue a la presidencia. Creo que Koeman intentaba motivar a los jugadores», explicó sobre las palabras del entrenador pidiendo un plus a sus veteranos. Se refirió también a Xavi, Iniesta y Puyol: «Todos son activos del Barça y valoraremos cuando toque». Y evitó polemizar con el Real Madrid tras el partido de ayer, en el que se vio favorecido por una temprana eliminación de un jugador de Atalanta: «Me lo han contado, pero no lo vi. Vi el partido del Barça y después tenía que trabajar en la candidatura».