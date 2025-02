Koeman: «He tenido cien días más tranquilos en otros clubes»

Ronald Koeman ha cumplido cien días en el banquillo del Barcelona , tiempo suficiente para emitir un primer juicio de valor, aunque el técnico elude ponerse una nota y asegura que ha llegado en un momento complicado. El técnico ha analizado este aspecto durante la previa del partido de mañana ante el Osasuna , y ha asegurado que pocas horas antes del encuentro no sabrá si puede jugar Sergiño Dest , afectado por unas molestias esta semana. «Yo no me pongo nota a mí mismo, lo dejo para vosotros. He venido en un momento complicado a este club, he tenido días días más tranquilos en otro club, pero estoy muy contento de estar aquí porque pongo mi energía en el equipo, en gente joven que puede salir adelante y centrándome en este calendario. Si hay un momento para reaccionar, es ahora», empezó explicando. El holandés fue claro cuando aseguró que la victoria era vital: « Necesitamos los tres puntos . Nos espera un partido complicado, ellos van a defender bien. Tenemos que crear oportunidades y marcar».

A pesar de las muchas bajas que tiene por lesión, recupera a Messi y De Jong, que no viajaron a Kiev para no acumular más minutos en sus piernas. « Leo ha tenido un buen descanso, como Frenkie, que eran los que habían jugado casi todo , igual que con su selección. Para no entrar en problemas físicos decidimos dejarlos en casa. Ojalá que mañana con frescura puedan ofrecer lo mejor de ellos porque los necesitamos», aseguró, antes de profundizar en las lesiones que asolan al equipo. «Lo mejor para un entrenador es saber qué equipo tiene que jugar y ver el rendimiento que dio el otro día el equipo ante el Dinamo, con un ritmo muy bueno. El tema del Covid influye en las lesiones , necesitamos a más jugadores y hay que tener también más suerte, porque no estuvimos con suerte con Ansu ni Piqué, y ojalá que no tengamos más lesiones de este tipo», apuntó. Y corroboró que Mingueza podría repetir titularidad tras el buen partido que hizo en Kiev: «Primero tengo que decirle a los jugadores con qué equipo vamos a jugar mañana, pero tiene muchas posibilidades, y también depende si Sergiño Dest puede ser titular mañana».

Koeman también tuvo palabras en recuerdo de Maradona , al que se enfrentó en una ocasión. Reveló una anécdota: «Jugué una vez contra él frente al Sevilla. Recuerdo que llegó tarde al calentamiento y casi estuve más pendiente de él que de mi calentamiento . He tenido la suerte de jugar contra él, así se ve más la calidad. Es una lástima que se haya ido con 60 años y deseo lo mejor para su familia». Y tras confirmar que se reunirá con los candidatos a la presidencia cuando estos hayan pasado el corte de las firmas y los avales para valorar aspectos del mercado ante la falta de tiempo del nuevo presidente para tomar decisiones, reconoció que había aceptado bajarse el sueldo para ayudar al club: «Yo le dije al señor Tusquets, que si yo puedo ayudar al club de alguna forma, estaba dispuesto a hacerlo. El club ha llegado a un acuerdo con los jugadores y estamos en un momento que hay que pensar qué es lo mejor para el club».