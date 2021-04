Fútbol Koeman no reservará a Messi ni a De Jong a pesar del riesgo de sanción Los dos futbolistas no podrían jugar ante el Real Madrid si mañana ven una tarjeta amarilla ante el Valladolid

Sergi Font Barcelona Actualizado: 04/04/2021 13:56h

El Barcelona afronta mañana un partido importante tras la victoria del Real Madrid este pasado sábado. Los azulgranas necesitan vencer para seguir optando a la Liga y, sobre todo, para no perder comba con respecto al Madrid, rival del próximo fin de semana. En este sentido, Koeman ha dejado claro que no piensa reservar a futbolistas y mucho menos a Leo Messi ni a Frenkie de Jong, que acumulan cuatro amarillas y si ven una mañana estarían sancionados para viajar a la capital. « Sabemos que estos dos jugadores están a una tarjeta par perderse un partido pero no es el momento de descansar por tarjetas ni por frescura. Nos faltan diez jornadas y el riesgo también existe. Los jugadores deben pensar que están a una tarjeta pero vamos partido a partido y pondré el mejor equipo para ganar mañana», explicó el entrenador.

No se fía Koeman del Valladolid, equipo que roza la zona peligrosa de la tabla, y que viajará al Camp Nou con ausencias notables. «Sabemos que tienen sus problemas por el Covid y las lesiones, pero nos esperamos un partido complicado y debemos hacer lo mismo que últimamente. He visto a los jugadores con muchas ganas a pesar del parón. Es un partido en casa, sabemos nuestra situación y tenemos que ganar», aseguró, antes de añadir: «No podemos pensar que va a ser un partido fácil. Si nosotros entramos con mucha energía y mucho ritmo, estamos bien con el balón y también sin balón entonces puede ser un partido sin problemas pero nunca puedes fiarte. Siempre hay que trabajar mucho para ganar un partido».

También fue cuestionado por aspectos de futuro después de las reuniones que ha mantenido con Laporta para planificar la próxima temporada. Una de las noticias de la semana fue el viaje de Mino Raiola y el padre de Haaland a la Ciudad Condal par hablar del futuro del delantero del Dortmund. «El parón lo hemos usado también para tener nuestras reuniones con el presidente y hablar tranquilamente de esta temporada y de la próxima. Pasa en todos los clubes del mundo pero no voy a hablar sobre jugadores que no son nuestros», apuntó Koeman. El holandés reconoció que Laporta le confirmó su confianza pero destacó lo efímero que supone para un entrenador: «Me han transmitido mucha confianza y están muy contentos pero es normal después del cambio que hemos hecho. Pero sabemos en nuestro mundo que hay que seguir trabajando y seguir ganando los partidos». Y acabó valorando la continuidad de Messi, jugador con el que quiere contar la próxima temporada pero que deja en manos de la directiva: «Claro que es un asunto importantísimo porque intentamos hacer lo máximo para que Leo se quede más años en este club pero ahora no el momento de tratar este tema sino pensar en el partido de mañana. Las cosas de futuro son cosas del presidente con su gente. Es normal que hablemos del futuro pero yo, como entrenador, debo estar pendiente de los partidos».