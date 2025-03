Koeman busca talentos en el filial

Uno de los grandes activos de Ronald Koeman en el Barcelona es su apuesta por los jóvenes talentos. Ya lo aseguró a su llegada al club catalán, que no pensaba dejarse influir por la edad de los futbolistas sino por su calidad y su rendimiento en el terreno de juego. Lo ha demostrado con Ansu Fati, Mingueza, Araújo, Pedri o Ilaix Moriba . El técnico sigue buscando talentos en el filial por si la situación económica que atraviesa el club no permita la incorporación de los futbolistas que necesita para la próxima temporada durante este próximo mercado estival. El holandés ha aprovechado que el primer equipo no juega hasta el lunes para acercarse este sábado por la tarde al estadio Johan Cruyff y comprobar las evoluciones del segundo equipo . El Barça B jugaba ante el Alcoyano, un partido correspondiente al primer enfrentamiento de la segunda fase de la Liga. Acudió acompañado por Ramon Planes y Larsson . Allí coincidió con el vicepresidente Rafa Yuste y Ronald Araújo.

Hay que tener en cuenta que no es la primera vez que el neerlandés asiste a observar un partido del filial para ver las evoluciones de los canteranos. Sin ir más lejos, esta temporada se ha servido de esa experiencia para dale la alternativa a Mingueza, Konrad o Ilaix . Koeman estuvo en el palco viendo la victoria de los azulgrana (2-1). García Pimienta apostó por un once que Koeman conoce bien. Como futbolista mas destacado estaba Ilaix, que ha ido tenido protagonismo en el primer equipo.

El Barça B está dispuesto a lograr el ascenso. Ha empezado esta segunda fase con una victoria merecida aunque ha sufrido en los minutos finales del encuentro. Sabiendo que estaba Koeman en el palco, los futbolistas culés se esforzaron al máximo, reclamando una oportunidad en el primer equipo. Rey Manaj y Collado lograron los goles del equipo catalán.