Fútbol Koeman no olvida los penaltis fallados «Fallar siete de doce es demasiado, mañana decidiré quién lo lanzaría en Elche», asegura el técnico

El Barcelona afronta mañana un partido de Liga ante el Elche después de haber disputado tres prórrogas de 120 minutos en los tres últimos encuentros (ante la Real Sociedad y el Athletic en la Supercopa de España y frente al Cornellá en la Copa del Rey). Ronald Koeman, que no podrá contar con Leo Messi después de que no fructificara el recurso del club azulgrana, ha analizado esta circunstancia. «Es normal que el equipo esté cansado. Además, es el séptimo partido fuera de casa seguido, lo que significa que hemos hecho muchos viajes también. Habrá que poner un equipo con una mentalidad fuerte para tratar de ganar el partido», empezó explicando el técnico. «Si hay jugadores con sobrecargas habrá que hacer cambios», añadió. «Es una cifra de partidos fuera de casa brutal. Ocho partidos es una locura pero le pongo al equipo una nota alta», puntualizó el holandés, ya que el próximo encuentro es Vallecas.

Koeman no quiso criminalizar a ninguno de sus futbolistas pero reconoció que la segunda unidad no le basta para ganar partidos, como se vio en Cornellá. «Hemos tenido partidos en los que cuando ha entrado un suplente hemos mejorado. Entiendo que es complicado para un jugador tener que demostrar todo cuando solo juega un partido pero es cierto que en algunas posiciones necesitamos más competencia», insistió, reclamando fichajes de forma velada. También se habló de los penaltis y de los errores que comete el equipo desde los once metros, cuestión que el entrenador criticó duramente tras el partido de Copa del jueves. «Si estás analizando el tema de los penaltis, hemos chutado doce, contando los cinco de la semifinal de Supercopa. Y hemos fallado siete. Es mucho. Todo el mundo tiene derecho a fallar un penalti pero es demasiado fallar siete de doce. El número uno para lanzarlos es Messi pero si no está necesitamos a otra gente con calidad para chutarlos. Hoy hemos ensayado. Es un trabajo que se puede mejorar y hay que entrenarlo», aseguró, antes de desvelar qué sucedería ante el Elche si el árbitro pita penalti: «Mañana por la mañana decidiremos los dos jugadores que puedan lanzar un penalti y luego sobre el campo decidirán».

Koeman también justificó las críticas que realiza después de los partidos y no teme que el vestuario se pueda molestar por ello. «Yo no voy a mentir. Opino sobre lo que veo y analizo los partidos. Si digo cosas positivas no lo ponéis pero si digo algo negativo de un jugador o del equipo sí. El otro día la actitud del equipo fue un diez porque cuesta jugar estos partidos. Ojalá pongáis esto también. Ser jugador del Barça supone exigencia y hago críticas con respeto. Ayudo a mis jugadores pero si hay un partido contra el Cornellá y, con todo el respeto, acabamos empatados a cero no puedo decir que el equipo estuvo muy bien». No quiso polemizar cuando se le volvió a recordar que Luis Suárez está siendo decisivo para el Atlético de Madrid. «No me gusta contestar porque solo me hacéis estas preguntas si marca goles. Es un gran jugador pero es una decisión que tomamos con el club y ya está. Le deseo toda la suerte del mundo». Y finalizó valorando el descenso en el rendimiento de Dest: «Sergiño ha jugado muchos partidos, es su primera temporada con el Barça y es un jugador muy joven. Es complicado estar un año sin problemas. Estuvo lesionado y hay que decidir si mañana juega de entrada o empieza en el banquillo».