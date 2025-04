«No es tan gratificante jugar en Segunda B»

El Barcelona se enfrenta esta noche al UECornellá, que en la anterior ronda eliminó al Atlético de Madrid. Iván Guzmán, lateral derecho de los verdes atiende a ABC para explicar cómo un equipo se Segunda B vive este tipo de duelos. Formado en los juveniles del Atlético, Guzmán compartió vestuario con Koke, De Gea o Saúl.

—¿Cómo un chaval de Badalona acaba en los juveniles del Atlético de Madrid?

—Estaba en la Gramenet, me vio un ojeador y cuando fui a la selección catalana hablaron con mis padres y me marché a Madrid.

—Allí coincidió con Koke y De Gea...

—Si, y con Saúl. Koke tenía un año menos que yo y ya se veía que iba a ser un jugador muy importante para el Atlético. Y con De Gea igual. Desde el día que lo vimos supimos que iba a acabar jugando en el primer equipo.

—¿Siente envidia al verles ahora?

—Si no llegas, siempre te alegras por los compañeros que has tenido al lado pero sí que es verdad que estar ahí arriba le gusta a todo el mundo. A veces le das alguna vuelta a la cabeza pensado qué habría pasado si hubiera llegado yo...

—¿Sigue teniendo sueños?

—Sí, nunca se tiene que perder la ilusión. Si no vives de los sueños mejor deja el fútbol. Si piensas que no vas a llegar a nada, que no vas a crecer o si te conformas con estancarte... Me hubiera retirado ya.

—¿Ha tirado la toalla de llegar a Primera?

—No. En esta vida, visto lo visto, nada es imposible. Sí que es muy difícil pero puede sonar la flauta. Vivo el momento y sigo disfrutando del fútbol y creciendo con compañeros que tengo alrededor. ¿Por qué no ir subiendo de categorías?

—¿Tiene la sensación que la Segunda B solo existe cuando llega la Copa y les enfrenta a un grande?

—Sí. La Segunda B está muy atascada porque no sale mucho a la luz, solo cuando nos toca algún Primera. Incluso solo trasciende cuando le plantamos cara, como ante el Atlético de Madrid. Es una categoría muy difícil y muchos jugadores han bajado y no han destacado lo que han destacado arriba.

—¿Es injusto el fútbol?

—No injusto, porque creo que las categorías están para algo, pero un poco más de «bola» si que le podrían dar a la Segunda B.

—¿Es una falta de respeto que los equipos grandes den descanso a sus cracks cuando juegan ante un equipo de categoría inferior?

—No. Mire lo que pasó con el Atlético. Si reservas jugadores tienes el riesgo de perder porque en la segunda B hay equipos fuertes. La eliminación del Atlético es el ejemplo.

—Usted asegura disfrutar pero ¿es tan gratificante ser futbolista en Segunda B?

—No. Yo he tenido la suerte de ir cobrando bien pero he tenido compañeros que no. Tendríamos que tener un sueldo mínimo. Te exigen ser profesional en cuanto a entrega, entrenar todas las mañanas, no trabajar y cuidarte, pero luego no puedes vivir de ello. Está bien que te exijan para poder rendir sobre el campo pero también tendría que haber una contraprestación que te permita hacerlo sin sufrir por tu futuro.

Guzmán realiza ejercicios de resistencia durante un entrenamiento UE CORNELLÁ

—¿Eliminar a un Primera en la Copa es tocar el cielo?

—Es algo único, bonito y que suele pasar en muy pocos momentos. Estamos muy satisfechos de cómo se dio todo ante el Atlético.

—¿Qué prefiere, jugar ante el Barça y caer eliminado o ante un equipo de Segunda y pasar de ronda?

—Lo primero, jugar ante estos cracks supera la satisfacción por ganar. Además, sueles dar más de ti porque la motivación es mucho mayor que ante uno de tu categoría. Si pierdes es porque las categorías están para algo y ellos tienen más nivel, pero tú lo has dado todo y te quedas muy satisfecho.

—¿Qué partido se espera el jueves?

—En Cornellá puede pasar de todo. Es un campo que pasan cosas y nosotros vamos a salir con las mismas ganas que ante el Atlético y por qué no seguir soñando.

—¿Es el mejor momento para meterle mano al Barça?

—Sí, pero es el Barcelona. Te puedo decir que están en mala racha pero viéndoles jugar sigue siendo el Barcelona.

—¿Es un alivio o una lástima que no pueda jugar Messi?

—Es un alivio grande a nivel deportivo pero nos hubiera gustado mucho tenerle enfrente y jugar contra uno de los mejores, sino el mejor del mundo. Tiene que ser muy bonito.

—Usted es defensor. Viendo el potencial ofensivo del Barça ¿siente vértigo o la ocasión ideal para lucirse?

—Te genera una motivación extra. Puedes correr más de lo que normalmente corres porque siempre te saca adrenalina de donde no la hay.

—Y en la banda Koeman, que cuando usted tenía cinco meses marcó el gol de Wembley...

—Me han contado muchas cosas. A cualquiera le gusta tenerlo ahí, como tuvimos al Cholo. Son míticos en el fútbol, piensas en ellos y en su trayectoria y solo puedes alabarlos.

—¿Tenía pósters en la habitación?

—No. Nunca he tenido. Siempre me ha gustado más ver el fútbol y disfrutarlo, más que otras cosas.

—Pero algún ídolo habrá tenido...

—Sí. Cuando era chiquitito jugaba de delantero y en esa época quería ser Raúl González Blanco.

—¿Se vive con más miedo el Covid en Segunda B que en Primera?

—No puedes tenerle miedo porque si no sería un martirio pero no hay los mismos presupuestos. Te hacen otras pruebas. En Primera te pueden hacer cada día una y antes del partido el PCR. Nosotros hacemos una cada semana y porque es obligatorio... No hay presupuestos.

—¿Ha hecho el vestuario alguna promesa si eliminan al Barça?

—No, pero ahora que lo dice lo propondré. Como mínimo habría que hacer un pica-pica (risas).

—¿Qué locura haría por marcarle al Barça el gol de la victoria?

—Cualquier cosa. Un tatuaje, raparme el pelo o teñírmelo de amarillo fuego. Me haría lo que fuera.