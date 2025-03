Koeman: «Hay mucha Liga»

Felicidad absoluta en el vestuario del Barcelona, que ha vivido una evolución a lo largo de toda la temporada. Ronald Koeman ha sabido motivar a sus futbolistas y ha ido probando diferentes sistemas hasta que ha encontrado la tecla con la que todos ellos se muestran más cómodos. Uno de los primeros en comparecer ante la prensa fue Sergiño Dest , que anotó dos goles y se estrenó, además, con la camiseta del Barcelona como anotador. «Es la primera vez que marco dos goles en un partido. Llevaba mucho tiempo buscando el tanto y no podía lograrlo», empezó explicando Dest, que otorgó parte del mérito a Koeman: « Este sistema me va muy bien a mí y también al equipo . Estamos pasando por un buen momento de forma», apuntó el norteamericano, que le dio la tranquilidad al equipo con sus goles.

Ronald Koeman, que celebraba su cumpleaños, también estaba feliz y realizaba su lectura del partido. «Con balón desde atrás estuvimos muy bien. Con la velocidad de Dembélé les cuesta a nuestros contrarios. El 0-1 nos dio mucha tranquilidad y con el 0-2 el equipo quiso más. La imagen ha sido buenísima », comenzó. Y explicó las ventajas que le da su cambio de sistema jugando con tres centrales: «Teníamos un poco de debilidad atrás y teniendo a Dest y Jordi Alba como laterales, que son muy ofensivos, es bueno para nosotros. Jordi Alba ha demostrado durante muchos años que es un gran jugador». Koeman ve posible la Liga si muestran la misma imagen que hoy: « Hay mucha Liga y hasta el final no se va a decidir . El Atlético esta fuerte, hoy ha demostrado que no es fácil ganar partidos y el Real Madrid también ha demostrado que está ahí». «El mensaje, con esta victoria, es que es importante para nosotros mismos, que el equipo esta bien físicamente y hemos mejorado cosas pero no quiere decir que con el resultado de hoy esté todo hecho . Hay que estar preparado en cada partido».

El holandés considera que el Barcelona es ahora mucho más fiable que a principio de temporada. «El equipo ha mejorado mucho, llevamos muchos partidos sin perder . Ha sido la única manera de poder luchar por la Liga pero aún vamos por detrás. Además, el Atlético ha demostrado que está fuerte. Será una lucha hasta el último partido», ha asegurado al tiempo que se ha mostrado prudente. «No estoy convencido de que no vayamos a perder ningún partido más porque los rivales son muy fuertes. Hay que jugar muy concentrados y seguir como estamos ahora. Físicamente, el equipo está a muy buen nivel y la efectividad que hemos mostrado hoy puede ser clave para ganar algo este año».

También compareció Griezmann , que comenzó en la Real sociedad su trayectoria en el fútbol español. «Sabíamos que es un campo difícil y al Barça siempre le costaba. Hemos salido a conseguir el primer gol y lo hemos conseguido Todo ha sido muy fluido y ha sido un partido muy bueno para el Barça», empezó explicando, al tiempo que se congratuló por la efectividad mostrada: «Es lo que nos cuesta, hacer gol. A veces no tenemos el día pero estamos trabajando en eso y hoy ha sido un gran partido de todos . Aquí todo el mundo hace gol. Todos tienen que estar mentalizados, los que juegan y los que no. Los que entran también marcan la diferencia». Valoró también el sistema el galo: «Lo que me viene mejor es estar en el campo, es lo que más quiero y adaptarse a lo que necesita el equipo. Con tres centrales estamos mejor, más seguros . El mister ha dado en la tecla». Finalmente valoró las posibilidades de ganar la Liga: «Tenemos que mirar lo nuestro, ganar lo que nos queda y ver qué pasa». Y explicó los motivos por los que no celebró su gol: «Contra los que me han dado todo, nada de festejos. Sin la Real yo no estaría aquí, así que gracias a ellos disfruto del fútbol».