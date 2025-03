Koeman continuará siendo el entrenador del Barça

Laporta habló ayer por teléfono con el técnico, y hoy en el avión cara a cara. « Mis entrenadores siempre han tenido mi apoyo y el apoyo institucional del club, y Koeman no será una excepción». El holandés ha convencido al presidente de que con el regreso -más pronto de lo que se esperaba- del Kun y de Dembélé, el equipo mejorará y exhibirá el nivel de calidad y eficacia esperados.

«Como siempre en el fútbol, los resultados marcarán el destino del entrenador, y de todos, pero por el momento vamos a darle un margen de confianza al proyecto», reflexiona el presidente. « Si finalmente fracasa, no será por la falta de mi apoyo . Si Koeman se la juega por los jóvenes y por este equipo, nosotros nos la jugamos por Koeman», sentencia finalmente Laporta, tras semanas de trabajar un escenario radicalmente distinto.

Tanto fue así, que hasta el propio técnico ensayó una especie de despedida -al modo en que lo hizo Louis Van Gaal- en la que se suponía que iba a ser su última entrevista como jefe del banquillo azulgrana. Pirlo era el único candidato que Laporta consideraba , aunque con demasiadas dudas para dar el paso. Las especulaciones de esta mañana sobre Ten Hag como “tapado” no tenían ninguna base. Hag gusta, pero tiene contrato hasta 2024 y en ningún momento Laporta ha considerado que fuera posible su fichaje.

Además, Laporta sabe que Koeman es su último fusible antes de que la angustia y la desesperación del público empiece a dirigirse al palco. No quiere un técnico-puente , porque entiende que es mandar un mensaje de terrible inestabilidad a los jugadores. Y entiende que su nuevo proyecto, por el que ya sí que entonces será juzgado, se pondrá en marcha cuando llegue el nuevo técnico, el “suyo”, de modo que no quiere tomar una decisión precipitada, y en este momento no confía suficientemente en Pirlo para unir su suerte a la del ídolo italiano.

De hecho, Laporta no llegó a hablar con ninguno de los posibles candidatos , ni siquiera con Pirlo, que continúa siendo su preferido si vuelve a pensar en el recambio. Ha visto informes y ha escuchado la opinión de sus asesores. Se ha preguntado qué haría Johan Cruyff si todavía estuviera por aquí. Pero no ha dado con una respuesta clara, que le merezca el riesgo de echar la moneda al aire de su segunda presidencia.

Laporta, que ahora mismo está almorzando con la directiva del Atlético de Madrid en la Taberna del Capitán Alatriste, ha dicho al resto de periodistas que le aguardaban que «Ronald Koeman continuará siendo entrenador del Barça, merece un margen de confianza». Y ha añadido: «Cuando se recuperen los lesionados tendremos más margen, Koeman es un culé y una referencia del barcelonismo . He hablado con él, he sacado mis conclusiones, es una referencia del barcelonismo, valoro mucho que asumiera el Barça en un momento de dificultad. Pudo tener momentos de desilusión, pero ha recuperado el ánimo y ahora que van a volver los lesionados merece ese margen de confianza. Hemos hablado. La relación fría no es verdad. Es una relación buena y sincera, él es buena persona y creo que él piensa lo mismo de mí y estamos intentando entre todos que esto dé una vuelta a mejor».