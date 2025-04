Giroud devuelve el palo a Benzema

Karim Benzema tiene revolucionada a la Francia futbolística en las últimas horas. El delantero del Real Madrid lanzó una pulla asu compatriota Olivier Giroud durante un directo en Instagram que no ha sentado muy bien en el país vecino.

Preguntado por el delantero del Chelsea e internacional con la selección francesa, a la que el madridista no va desde 2016 tras el escándalo del chantaje con un video sexual a Mathieu Valbuena, Benzema opinó con contundencia: « No hay que confundir la Fórmula 1 con el 'karting'. Y me quedo corto (...) Yo sé que soy la Fórmula 1 ». Para Karim Giroud es útil en el combinado galo porque «baja a la mina» y permite brillar a Griezmann o Mbappé.

Tras el revuelo causado por sus palabras Benzema quiso matizarlas, pero ni mucho menos se echó atrás: «Sólo se quedaron con eso, con lo que dije sobre la Fórmula 1 y el Kart, pero es lo que pienso y es la verdad. Porque miren, si me preguntan por R9 (Ronaldo Nazario) pues él va en Fórmula 1 y yo en Kart. Breve y claro. Y vamos a pasar a otra cosa».

Evidentemente la polémica ha llegado a los oídos de Giroud que, sin extenderse mucho, contestó tajante a su colega a través de 'Befoot '. «¿Qué soy un kart? Un kart campeón del mundo» , señaló en referencia al Mundial conquistado por Francia en Rusia 2018.