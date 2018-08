Fútbol Maradona estalla: «Me jode no estar entre los posibles seleccionadores» 'El Pelusa' ha cargado duramente contra los medios de su país por no tenerlo en cuenta para dirigir a la selección

«Me jode que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos». Esta es la forma en que el exfutbolista, Diego Armando Maradona, ha cargado contra la prensa de Argentina por no tenerle en cuenta para dirigir la albiceleste.

«Lamento que tampoco me tengan en cuenta algunos diarios argentinos, que sí hablan de otros extécnicos de la selección, pero no de mí. Este es el periodismo deportivo que tenemos los argentinos», ha señalado el crack a travé sde la red social, Instagram.

Maradona se ha sentido muy dolido ante esta situación, a pesar de tener contrato con otro club: «Tengo un contrato de tres años, y el Dínamo Brest tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida».

'El Pelusa' dirigió al combinado argentino entre 2008 y 2010, año en el que abandonó el banquillo, tras la eliminación de Argentina en cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, ante Alemania. Actualmente comanda al Dinamo Brest de Bielorrusia, después de sus otros trabajos en Emiratos Árabes Unidos con el Al Wasl (2011-12) y el Al Fujairah (2017-18).