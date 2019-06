Actualizado: 22/06/2019 21:37h

Actualizar

36¡¡¡GOL DE ESPAÑA!!! Pase interior de Dani Ceballos entre una nube de defensores polacos. El pase llega a Oyarzabal que, en el suelo, consigue rematar ese balón ante la salida de Grabara. 2-0 para España

35¡Otro tiro al palo de Fabián Ruiz! Jugada muy parecida a la que intentó hace unos minutos.

34El técnico polaco ya ha mandado calentar a tres suplentes. La derrota les deja fuera de semifinales.

33Fuera de juego de Dani Olmo

32Centro de Fornals que atrapa Grabara

32El juego de España se ha enfriado un poco. Era difícil mantener ese frenético ritmo durante todo el partido. Ahora Polonia está teniendo un poco más el balón aunque sin peligro.

30Puso el balón al corazón del área Szymanski pero despejó Meré de cabeza

29Falta lateral favorable a Polonia después de una entrada de Aarón sobre Fila

27No hay que olvidar que el empate le sirve a Polonia y el 1-0 les mantiene con opciones

26Polonia no consigue salir de su propio campo. Se les está haciendo muy larga esta primera parte.

25La presión de España tras pérdida sigue sin fisuras. Muy atentos también en defensa.

24Buksa realiza el segundo tiro a puerta de Polonia. Se iba sin ningún acompañante el punta polaco. Tiró desde fuera del área y sin problemas para Sivera

23Aarón Martín estrella el balón en la barrera

22Falta peligrosa a favor de España en la frontal del área

21Marc Roca con un pase interior le envía el balón a Dani Olmo, que muy escorazo en la zona derecha del terreno de juega manda el balón fuera.

20Ahora mismo el combinado nacional estaría en semifinales ya que Italia no está ganando a Bélgica

19Once ocasiones de España antes del minuto 20. El partido está muy a favor para que España acabe goleando a Polonia

17¡GOOOOL DE ESPAÑA! ¡GOL DE FORNALS! Aarón Martín llegó a la línea de fondo y consiguió realizar un pase hacia atrás donde aparece un gran llegador como es Pablo Fornals

17España ya se está mereciendo ir por delante

16¡Qué ocasión para España! Al palo Fabián Ruiz. A la crucetea concretamente. controló con el pecho en la frontal del área y, según le venía, empalmó una volea que se estrelló en el travesaño.

14España está también muy atenta después de perder el balón, recuperan casi al instante. Lo único que está fallando es la efectividad.

13España está avasallando a Polonia, es un ataque constante.

12Córner para España. Centra Oyarzábal y el balón lo despeja la defensa de Polonia.

11¡Paradón de Grabara a un remate de Olmo con la zurda desde fuera del área!

11Fabián le dejó el balón atrás y Ceballos remató contra un defensa polaco. Córner.

10Primer tiro a puerta de Polonia que atrapa sin ningún problema Sivera

10¡Otra más para Fabián!

9Polonia no puede salir con el balón jugado. No tiene gente para salir a la contra. En esta ocasión a Dziczek no le ha quedado más remedio que lanzar el balón fuera.

8Otro intento de España. Esta vez por medio de Fabián que de larga distancia mandó el balón fuera.

8Polonia acumula muchos hombres en el área, partido muy defensivo el que van a plantear.

7Disparo de Fornals fuera del área que se marcha por poco

7Ocasión de Dani Olmo. Jugada con muchos jugadores en el área, que tras una pared con Ceballos disparó muy escorado a la derecha del portero.

5Córner para España.

4Meré corta una contra que podría haber sigo peligrosa, Buksa se marchaba por la banda

3España merodea la frontal del área y después de una apertura a la banda derecha Dani Olmo consigue centrar pero despeja Wieteska

2La intensidad de la lluvia sobre el terreno de juego cada vez es mayor

2Falta de Dani Olmo

1Recupera el balón España y empieza a tocar en el centro del campo

1Primer balón para Polonia

De los once de la selección española solo está apercibido de sanción Dani Olmo

