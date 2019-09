Liga Santander Los escandalosos números de Odegaard: rinde tanto o más que en Holanda

Los números, tan metirosos tantas veces en esto del fútbol, demuestran también hechos innegables, por lo menos contrastables para quien se sienta frente al televisor y atiende a los que esos tipos reflejan sobre el césped. El caso de Martin Odegaard, uno de los mejores jugadores de lo que va de campeonato, es fiel reflejo de ello.

Según los números recopilados por Driblab, la producción del futbolista noruego en España está mantiendo el mismo nivel que tenía en la Eridivisie holandesa. Se habla mucho de las ventajas que el campeonato de Ajax, PSV o Feyenoord tiene, casi siempre para el jugador atacante y propositivo, caso del protagonista de estas líneas. Pero la excusa queda en nada ante la estadística.

Por ir a ejemplos concretos, Odegaard genera 3,04 ocasiones por partido con la Real Sociedad, prácticamente las mismas que en el Vitesse, donde promediaba 3,36. También regatea tanto como en Holanda (2,58 vs 2,85).

Además, mejora notablemente su porcentaje de acierto en el pase, algo más de seis puntos porcentuales por encima (85,75 vs 79,51), roba más balones (2,07 vs 1,72) y pierde menos (1,67 vs 2,19).

Si quedaba alguna duda de que Odegaard está capacitado para llevar la voz cantante en La Liga, su juego y sus números se están encargando de disiparlas de forma feroz. Y de paso, tiene a la Real segunda.