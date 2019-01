La policía de Guernsey, isla cercana a donde se cree que desapareció la avioneta en la que viajaba el jugador italiano del Cardiff City Emiliano Sala, son «escasas» si aterrizó sobre el agua.

La policía, a través de redes sociales, comunicó que en el transcurso de quince horas de búsqueda se han encontrado varios objetos flotando en el agua, pero que no han podido confirmar que pertenezcan a la avioneta extraviada.

During the course of the 15-hour search, which used multiple air and sea assets from the Channel Islands, UK and France, a number of floating objects have been seen in the water. We have been unable to confirm whether any of these are from the missing aircraft.