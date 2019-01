Emiliano Sala, desde el avión: «Parece que está por caer a pedazos, qué miedo que tengo»

Actualizado: 23/01/2019 09:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Continúa la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala, delantero del Cardiff desaparecido en el Canal de la Mancha. Lo último que se ha conocido es un audio de whatsapp que sala envió a un grupo de amigos desde el avión, y que parece confirmar que algo no iba bien durante el vuelo.

En el audio, de apenas un minuto de duración, Sala asegura que el avión «está por caerse a pedazos». «Estoy muerto», comienza. Luego, bromea con la posibilidad de que se estrelle: «Si en una hora y media no tienen novedades mías... No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar. Qué miedo que tengo».

🎙️ El audio que Emiliano Sala mandó desde el avión antes de desaparecer:



➡️ "Estoy en el avión y parece que está por caer a pedazos"



➡️ "Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar"#PartidazoCOPEpic.twitter.com/hqkiltWSyl — El Partidazo de COPE (@partidazocope) 22 de enero de 2019

Reanudada la búsqueda

Los servicios de rescate de Guernsey reanudaron este miércoles la búsqueda del avión: «Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán una área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que el aparato desapareció», señaló la Policía de Guernsey en su cuenta de Twitter.

Sala, de 28 años y autor de 12 goles con el Nantes en la liga francesa esta temporada, firmó este pasado fin de semana su contrato como nuevo jugador del Cardiff City, un acuerdo millonario que dejó en las arcas del conjunto galo 17 millones de euros.