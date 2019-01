La exnovia de Emiliano Sala pide que investiguen la desaparición del avión: «No me creo este accidente» El jugador argentino viajaba en un avión privado y desapareció sobre el Canal de la Mancha rumbo a Cardiff, equipo por el que acababa de fichar

ABC

Actualizado: 23/01/2019 16:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La desaparición del avión en el que viajaba Emiliano Sala ha conmocionado al planeta fútbol. Cuando se disponía a partir hacia una de las mejores ligas del mundo, la Premier League, la noticia ha golpeado fuertemente. Sala acababa de fichar por el Cardiff City, club galés que compite en la primera división británica.

Al parecer, alrededor de las 21.30, la aeronave desapareció de todos los radares de navegación al sobrevolar a unos 700 metros de altura el noreste de Alderney, una isla situada en el Canal de la Mancha. Más dramatismo le otorga aún los «whatsapp» enviados por el delantero a su familia en el que les avisaba de que tenía «miedo» puesto que el avión parecía «que estaba por caer a pedazos».

Con todo, la exnovia de Emiliano Sala ha publicado un mensajes en las redes sociales en el que desconfía de que se haya tratado de un accidente. Berenice Schkaier recela de que haya sido una mera casualidad y apunta a que podría haber detrás otras causas ocultas. Por ello ha pedido que no paren de investigar ni de buscar la posible zona donde hubiese caído el avión. «¡Investiguen, no dejen de buscarlo, por favor! Porque no me puedo creer este accidente ni que suspendan una búsqueda por mal clima», escribió en su cuenta de Instagram, seguido de un mensaje en el que mostraba sus sentimientos por el atacante de 25 años desaparecido y que posteriormente ha borrado parcialmente.