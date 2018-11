Fútbol La defensa deja preocupado al Camp Nou Ter Stegen ya ha encajado 18 goles en 12 partidos, los mismos que en la jornada 33 de la pasada temporada

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 11/11/2018 19:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona presenta una gran carencia en defensa, como se ha podido ver a lo largo de la temporada. Los cuatro goles encajados ante el Betis solo es la punta de un iceberg que se ha ido fraguando desde agosto. Ter Stegen ya suma 18 goles en los doce partidos de Liga disputados y acumula los mismos goles encajados que en la jornada 33 de la pasada temporada. Ernesto Valverde ha tratado de justificar este hecho. «Hoy nos han llegado bastante sueltos, algo que en otros partidos hemos controlado. En ese toma y daca que había en el partido no lo hemos controlado y por ahí nos ha venido el peligro. En la segunda parte ha sido porque arriesgamos mucho y algo puedes conceder. Es algo que tenemos que mejorar, no hay ninguna duda», ha tratado de justificar el entrenador, que ha destacado que «en nuestro debe está el primer tiempo en el que hemos empezado bien pero no hemos tenido continuidad».

Arturo Vidal centró buena parte del protagonismo en la segunda parte. El chileno salió en la segunda parte, logró acercar al Barcelona en el marcador con el segundo tanto y a punto estuvo de anotar otro en un remate de cabeza que le quitó Piqué. «Se ha comenzado mal el partido. Aprovecharon sus dos ocasiones en el primer tiempo y es difícil empezar así. No se pudo, pero hay que seguir mejorando. No se pueden perder puntos así, de local», explicó Vidal haciendo autocrítica. El chileno añadió: «Tuvimos muchas ocasiones. No pueden venir los equipos aquí y hacernos cuatro goles, menos al Barcelona». Y lamentó la expulsión de Rakitic: «Se nos fue juntando todo. Cuando hicimos gol pensábamos que podíamos ganar el partido, pero su tanto fue un golpe duro». Finalmente, se refirió a su momento personal: «Estoy contento, físicamente muy bien. Ahora trato de aprovechar todos los minutos. Espero seguir así y ganarme un puesto de titular».

El Betis, feliz

El Betis era la cara opuesta al Barcelona. Los andaluces estaban pletóricos tras la contundente victoria en el Camp Nou. Uno de los primeros en analizar el partido fue Joaquín, que marcó el segundo gol de su equipo. «Creo que hemos sido un equipo valiente en todos los sentidos. Ganar en el Camp Nou requiere una concentración y hacer las cosas muy bien, el Barcelona incluso con uno menos ha apretado hasta el final, pero creo que hemos hecho un partido pletórico en todos los aspectos, yendo adelante, teniendo el balón, creando muchísimas ocasiones, incluso con el 0-0 podíamos ir ya por delante en el marcador. Así que contento porque ganar en un campo como este y ante un rival tan importante como el Barcelona nos da mucha moral», explicó. El verdiblanco certificó el buen momento del Betis: «Hemos iniciado muy bien el partido, hemos entrado muy bien teniendo el balón. Es verdad que ellos siempre te aprietan al principio, pero poquito a poco que iban transcurriendo los minutos nos hemos ido encontrando mucho mejor, hemos empezado a tener la pelota y nosotros siempre vamos a los campos con la intención de ganar y hacer las cosas muy bien. Está claro que en este tipo de campos siempre es mucho más difícil, pero creo que hemos hecho un partido muy completo». Y ha añadido: «Con la expulsión de Rakitic, el equipo se ha venido arriba, ha tenido el balón. Hoy hemos sido un equipo en el que hemos metido las ocasiones que hemos tenido, que es lo que nos estaba faltando en los últimos partidos, que creábamos ocasiones, llegábamos arriba, pero no marcábamos. Y hoy hemos sido un equipo muy efectivo arriba".

Quique Setien se sumó a las palabras de Joaquín. Análisis del partido: «Uno siempre que viene a este campo sabe que va a sufrir, pero también sabemos que con nuestros mecanismos y lo que sabemos hacer bien, si tenemos personalidad y aguantamos el estrés, podemos jugar bien y tener el balón. El Barcelona es un equipo que sufre sin el balón y le cuesta recuperarlo. Salvo los primeros minutos, que nos hemos visto desbordados porque prácticamente no nos han dejado salir del área, y aunque tuvimos dos ocasiones para terminar mejor, esa fase fue agobiante. Pero luego hemos controlado muy bien el partido y hemos tenido el acierto que nos ha faltado otras veces de cara a portería, podíamos haber conseguido algún gol más. Ellos también han tenido ocasiones, pero hemos hecho un gran partido ante un gran equipo», apuntó el entrenador del Betis, que aseguró que «ganar aquí y meter cuatro goles quedará para el recuerdo, es un tesoro».