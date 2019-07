Fútbol Bartomeu defiende el fichaje de Neto «Es una operación deportiva, es la prioridad, pero también es una buena operación económica», asegura el presidente

Neto ya ha sido presentado como nuevo portero del Barcelona, equipo en el que tratará de disputarle la titularidad a Marc André Ter Stegen, tarea muy complicada atendiendo a la calidad y trayectoria del alemán. Durante el acto oficial, Josep Maria Bartomeu defendió la operación, la más cara en la historia del club catalán en la contratación de un meta (35 millones entre fijos y variables). Muchas voces críticas censuraban el intercambio del meta brasileño por Jasper Cillessen, en lo que entendían que era una argucia para cuadrar el balance del ejercicio anterior, algo que el presidente quiso desmentir asegurando que la prioridad era deportiva pero que, de rebote, había sido también una buena operación económica. «Cillessen nos dijo que quería marcharse y llegó alguna oferta pero no le gustaba porque quería jugar la Champions, hasta que llegó la oferta del Valencia. Los técnicos nos aconsejaron que Iñaki Peña debía jugar y por eso le cedimos. Neto también quería salir del Valencia. Por tanto, es una operación deportiva. Lo conocemos muy bien y siempre ha hecho grandes actuaciones contra nosotros, nos ha tocado sufrirlo en muchas ocasiones. Luego hay otra derivada, como directivos queremos cumplir el presupuesto y esta operación nos trae un añadido que es una buena operación económica, pero ha pesado la parte deportiva. Podemos decir que tenemos la portería del Barcelona súper bien cubierta», defendió el presidente.

Neto, por su parte, mostró su ambición y aseguró que no se conforma con ser el suplente de Ter Stegen. Quiso dejar claro el respeto que le profesa al alemán pero aseguró que no piensa bajar los brazos y luchará por convencer a Valverde de que merece ser el portero titular. «Respeto mucho a Ter Stegen pero vengo a demostrar mi trabajo y sé mis calidades. Mi objetivo es trabajar y poder ayudar al Barcelona», aseguró e insistió: «Vengo a Barcelona para jugar y demostrar mi trabajo. Si no fuera por esto, el club no tendría la intención de ficharme». Incluso se mostró rotundo cuando se le preguntó si consideraba a Ter Stegen el mejor portero del mundo: «Yo soy muy ambicioso y para mí yo soy el mejor. Cualquier jugador al que le preguntes piensa que él es el mejor».

Su ambición quedó demostrada cuando abandonó la Juventus para recalar en el Valencia porque veía imposible desbancar a Buffon. ahora trata de explicar qué ha cambiado par allegar a un club como el Barcelona: «La vida está hecha de ciclos. En aquel momento buscaba otro club, otros aires y por eso marché al Valencia, donde fui feliz y ahora llego al Barcelona, un sueño para cualquier futbolista. Mi ciclo en el Valencia había acabado y tener la oportunidad de venir al Barcelona en el momento en el que me siento no se puede pensar dos veces. Vengo para dejar mi marca y ser parte de esta historia». El portero estaba muy feliz: «Llegar al Barcelona tiene una repercusión muy grande. No solo participas en la Champions sino que tienes las opciones de ganarla. Sabemos lo que significa para la gente y el motivo por el que he venido es poder ganar una competición como esta. Es mi reto». No cree que le llegue tarde el fichaje y asegura que «los premios viene para quien los busca. He trabajado mucho y sé lo que he pasado y he tenido que vivir para llegar aquí. Es un motivo de mucho orgullo para mí». Finalmente, aseguró estar preparado para competir en un sistema como el Barcelona, en el que el portero tiene que estar muy adelantado y dominar los pies para dar salida al balón: «El Barça como el Valencia, Juventus, Florentina... tiene su estilo de juego y nosotros tenemos que adaptarnos. El Barça tiene unas características especiales pero el fútbol italiano me ha ayudado mucho durante el tiempo que estuve allí. Por eso estoy muy seguro de mí en este momento. Estoy en plenitud».