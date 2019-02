Fútbol - Champions League El Barça desconfía del empate a pesar de jugar la vuelta en casa «Es un resultado peligroso», advierte Valverde, aunque destaca que en el Camp Nou el equipo es fuerte

Sergi Font

Actualizado: 19/02/2019 23:55h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Regresar de un partido de Champions con un empate sabiendo que hay que jugar la vuelta en el Camp Nou no debería ser un mal resultado pero las últimas experiencias del Barcelona en la Champions despiertan la desconfianza y así lo han expresado los componentes del Barcelona, empezando por Ernesto Valverde. El entrenador azulgrana se mostró satisfecho por la gran cantidad de ocasiones generadas pero con la prudencia de tener que jugar un partido con el marcador totalmente abierto y en el que encajar cualquier gol les penaliza excesivamente. «Un cero a cero es un resultado peligroso», aseguró el entrenador azulgrana. En la misma línea se mostró Clement Lenglet, que destacó que «hemos hecho un buen partido y teníamos muchas ganas de sacar un buen resultado, pero nos ha faltado el gol. El resultado decepciona». El central añadió: «Jugar fuera de casa en Champions es muy difícil. Ya veremos en la vuelta, pero no encajar goles siempre es positivo». Lenglet lamentó la gran cantidad de ocasiones generadas y el poco acierto: «Hay que meterla, pero cuando tienes ocasiones es que estás jugando bien. Falta esta punta de convicción para conseguirlo, pero seguro que en el Camp Nou marcamos». El francés concluyó: «El Lyon es un equipo con mucho talento, pero creo que hemos defendido bien. Ha sido un buen partido».

Al margen de expresar su preocupación por el resultado, Valverde quiso destacar que «este es el camino». Y quiso analizar el partido que realizó el Lyon: «Puede jugar de muchas formas y lo que ha hecho no ha variado mucho de lo que habíamos visto. Apostaban por sorprendernos, pero hemos dominado, después de que en los primeros minutos han tenido un par de acercamientos». Al técnico se le vio en muchas ocasiones llevarse las manos a la cabeza tras los continuos errores de sus delanteros, que generaron hasta 25 ocasiones de gol sin resultado. «Lo hemos intentado de todas las maneras posibles, hemos hecho cantidad de llegadas y hemos concedido muy poco, sólo al principio. El fútbol es una cuestión de juego, que hemos tenido, y de acierto, que hemos buscado. Solemos acertar en un porcentaje alto, pero esta vez no ha sido así. Este es el camino», insistió.

Valverde profundizó en el juego de su equipo y en la actuación de algunos jugadores, como Luis Suárez. «De juego me ha gustado todo. Creo que hemos hecho un gran partido, sabíamos su trascendencia. Hemos estado solidarios en la defensa y hemos tenido personalidad para generar ocasiones y dominar el juego. Les hemos metido en el área, estoy contento por el partido, no por el resultado», apuntó, admitió que «somos un equipo fuerte en casa, pero el 0-0 es un resultado peligroso, no nos vamos a engañar. Queríamos ganar, pero la eliminatoria está sin decidir. Esperamos que nuestro público nos empuje, nos hará falta». Para el partido del Camp Nou se espera que Luis Suárez esté acertado, aunque Valverde no dudó en defenderle: «Me preocuparía si no generase ocasiones de gol, que es lo que se pide a un delantero. Siempre tiene ocasiones y si no, las genera y es un dolor de cabeza para el rival. ¿No marca?, se estará reservando. Y en cualquier caso se relaciona bien con las ocasiones. El fútbol es una cuestión de acierto. Una cosa: si el contrario falla ocasiones me pongo nervioso; si las fallamos nosotros, me fastidia, pero lo prefiero a no tenerlas». Valverde quiso concluir defendiendo al equipo: «No considero que sea muy fácil ganar fuera de casa en la Champions. Esta temporada no hemos perdido ningún partido y fuera hemos ganado dos y empatado dos, No está tan mal».

También expresó su opinión Sergio Busquets, que ejerció su papel de capitán. El centrocampista se mostró crítico: «Si queremos pasar a la siguiente ronda, que menos que ganar uno de los dos partidos. Hemos merecido más peor no nos podemos quejar. Si no ganamos en el Camp Nou no mereceremos pasar. Somos un poco más favoritos por jugar en casa pero hay que demostrarlo sobre el terreno de juego». Busquets rompió una lanza a favor de Suárez tras sus numerosas ocasiones falladas: «No podemos quedarnos eso de Luis. Los delanteros viven del gol pero él nos da mucho. Sería preocupante si no hubiéramos generado ocasiones». Y concluyó: «No estamos contentos, hemos hecho un partido para ganarlo y hacer goles pero cuesta. Queda el partido de vuelta».