El Lyon le cede el papel de favorito al Barcelona

Actualizado: 18/02/2019 18:13h

El Olympique de Lyon ha preferido disfrazarse con la piel de cordero ante la vista del Barcelona en esta ida de los octavos de final de la Champions League. Aunque el equipo francés no descarta la victoria, prefiere conceder la vitola de favorito a los azulgranas, cuya plantilla ha sido elogiada por Bruno Genesio, especialmente Leo Messi. El entrenador del Lyon asegura competitividad pero alaba la calidad del Barcelona. «Podemos competir mañana, pero no somos favoritos. Tendremos que hacer un gran esfuerzo. Es importante creer y confiar en nosotros mismos. Estoy tranquilo y sereno», explicó. No obstante, el Lyon fue capaz de vencer al City en el Etihad Stadium y ceder un empate en casa ante los ingleses, algo que se le recordó a Genesio. «El Manchester City y el Barcelona son dos equipos muy ofensivos y tienen un proyecto común, que es la posesión. Sí creo que la experiencia del City nos puede ayudar. Pero el Barcelona es algo distinto porque tiene un jugador fuera de serie en sus filas, como es Messi», apuntó. Y se extendió sobre el argentino: «Hay que intentar anularlo. El marcaje individual no vale para Messi. Pero la densidad alrededor del jugador puede reducir su influencia. Pero en una buena noche, él puede ver cosas que los demás no ven. Crearemos un sistema que limite su influencia en su juego».

Genesio no es partidario de correr riesgos y lo deja claro cuando asegura que «lo que hace falta es un equilibrio cuando juegas contra un grande. Disciplinado sin balón, pero como contra el City. Cada vez que recuperemos, tenemos que hacer que defiendan porque les gusta menos». Además, no podrá contar con una de sus estrellas, Fekir, que está sancionado para el partido de la ida: «Es nuestro capitán y nuestro líder . Siempre es difícil jugar sin él, es un futbolista decisivo. Tendremos que trabajar más para aliviar su ausencia». En cambio contará con Mendy que «puede competir con Dembélé en velocidad». A pesar de todo, sigue teniendo opciones para configurar el once definitivo: «Todavía tenemos algunas dudas, con Tanguy Nambiar y Jason DeLeon, por lo que el equipo todavía no está claro y puede cambiar». Genesio también evitó las comparaciones que ha recibido con Guardiola: «Sería pretencioso. Es uno de los tres mejores entrenadores del mundo. Adoro su trabajo. Me encanta su filosofía de juego, me gusta lo que da a los jugadores. Me ha encantado la doble confrontación contra él».

Uno de los jugadores que podría jugar es Samuel Umtiti, que vivió sus mejores años en el Lyon antes de formar por el Barcelona hace dos temporadas. «Estamos orgullosos de haber participado en la trayectoria de Umtiti, y contentos por haberlo. Es un ganador y un competidor. Estoy muy contento por verlo volver», reconoció el preparador. No obstante, parece poco probable que Umtiti, que solo ha jugado un partido en los últimos cinco meses pueda participar en un encuentro de esta exigencia. Genesio concluyó valorando la posibilidad de jugar con una defensa de tres y dos carrileros, sistema que suele atragantársele al Barcelona: «Mi trabajo es pensar en todas las opciones, Es una de las opciones, que a veces les propone dificultades. Sólo es una opción. Ya lo veremos mañana».

También se pronuncio Houssem Aouar, que promete pelea en el partido de mañana y que no descarta una sorpresa. «Hemos preparado el partido con mucha concentración. Sabemos que estamos ante un gran reto, y vamos a darlo todo. Creemos en nosotros. No tenemos temor. Estamos impacientes porque llegue el encuentro», apuntó el centrocampista del Lyon, que tuvo que responder preguntas sobre Leo Messi: «Creo que Mendy está listo para enfrentarse a Lionel Messi. Tenemos confianza en nuestro trabajo, hemos trabajado duro». Aouar desveló la admiración que siente por el equipo de Ernesto Valverde: «El Barcelona es un equipo que miraba de pequeño, y es el partido más importante de mi corta trayectoria. Va a ser un gran partido. Tiene muy buenos jugadores, no sólo te puedes detener en uno o en dos».