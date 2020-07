Fútbol Arthur provoca otro seísmo en el Barça El brasileño, que firmó con la Juventus, se declara en rebeldía y no se presenta a los entrenamientos

Nueva marejada en el Camp Nou a diez días del regreso del Barcelona a la Champions League, donde deberá completar los octavos de final ante el Nápoles (1-1 en la ida). En esta ocasión el protagonista del terremoto ha sido Arthur Melo, que se ha declarado en rebeldía tras su fichaje por la Juventus y su desaparición en las alineaciones de Quique Setién. El centrocampista, que estaba citado hoy junto al resto de sus compañeros para iniciar los entrenamientos tras unos días de asueto, no se presentó ayer por la tarde en la Ciudad Deportiva, donde debía someterse a las pruebas del Covid-19 que exige el protocolo de la UEFA. Además, el goiano le ha comunicado al club azulgrana que no piensa interrumpir sus vacaciones en Brasil y que, por lo tanto, no piensa regresar para jugar los partidos que quedan ni tampoco para entrenarse. El acto de indisciplina ha pillado a contrapié al Barça, que tras recordarle que carece del pertinente permiso para quedarse en su país, le amenazó con abrirle expediente disciplinario. Y le daba dos horas para que rectificara su postura, algo que no sucedió.

Las imágenes de Arthur recostado en la grada y bostezando mientras el Barcelona se jugaba la Liga ante Osasuna fueron un indicio del estado de ánimo del centrocampista, que a finales del mes pasado fue forzado a firmar con la Juventus formando parte de un truque con Pjanic, en una operación claramente destinada a maquillar los resultados económicos. El disgusto del brasileño, su escasa motivación y las críticas de Quique Setién («no es el primero ni el ultimo jugador con altas expectativas que al final no le salen las cosas como espera») aludiendo a su calidad tras aceptar abandonar el Barça, han desembocado en la insumisión del futbolista, dolido por el trato que le han dado.

Desde la planta noble del Camp Nou han manifestado a ABC su disgusto por esta situación, ya que consideran que es una falta grave. Acusan al futbolista de falta de profesionalidad y de cambiar diametralmente su actitud desde que estampó su rúbrica en el contrato por el que la Juventus le triplicaba el sueldo que percibía como azulgrana. Desde la entidad azulgrana también reconocen que Arthur les ha comunicado que no piensa regresar y que, por tanto, la solución idónea sería rescindir inmediatamente el contrato que le une al Barça y que expira en cuanto el equipo culé dispute el último partido de la temporada. Desde su llegada en julio de 2018, Arthur ha protagonizado algunos capítulos reprochables, aunque el club hizo la vista gorda achacándolo a su juventud.

Le costó adaptarse a un estilo de juego en el que debía encajar a la perfección y, físicamente, no aguantaba los noventa minutos. Discutibles hábitos alimenticios para un jugador de élite fuero una de las causas por las que perdió protagonismo en las alineaciones de Valverde. En marzo de 2019 tuvo que pedir perdón públicamente al ser descubierto en el cumpleaños de Neymar, en París, poco antes de la disputa de un clásico ante el Madrid (en el que, por cierto, se lesionó). «Me equivoqué. Me hacía ilusión ir, pero soy mayor para asumir mis responsabilidades. Sé que tengo que mejorar mucho como persona», aseguró entonces. Seguramente, desde el Barcelona le recuerden ahora esta frase.

Setién, en cuadro

La decisión de Arthur supone también un varapalo a nivel deportivo, ya que Quique Setién no tiene casi efectivos en el centro del campo para recibir al Nápoles. Con Sergio Busquets y Arturo Vidal sancionados, solo dispone de Ivan Rakitic, Frenkie de Jong y Sergi Roberto, siempre y cuando el técnico no tuviera pensado colocar al catalán en el lateral derecho.

De carambola, la insurgencia de Arthur, que en el último partido de Liga ya adujo unos problemas en el pie para no tener que viajar a Vitoria, suponen una nueva oportunidad para Riqui Puig, que el próximo año tendrá ficha del primer equipo y cuyo protagonismo ha ido creciendo en el tramo final del campeonato, en el que ha recogido los halagos de técnicos y de la crítica.