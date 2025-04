El aplazamiento de la Eurocopa de la UEFA hasta 2021 se toparía con el Mundial de Clubes de la FIFA

Ha reaccionado tarde, pero no ha tenido más remedio. La UEFA ha aplazado las competiciones europeas ante el triunfo del coronavirus y ahora debe tomar otra medida esencial, dura, complicada, fundamental: ¿Habrá que atrasar la Eurocopa?

Aleksander Ceferin, presidente del organismo del fútbol europeo, ha analizado la situación, ha visto las reacciones de los gobiernos español, italiano y francés y ha tomado una decisión tardía: detener las copas europeas, cuando hasta ayer se disputó la Liga Europa en un error de planificación grave, pues el Sevilla y el Getafe no jugaron ese torneo al no poder medirse a equipos italianos y habrá que esperar a conocer los resultados de esos encuentros para avanzar en esa competición. Lo mismo sucedía con la Champions, pues la Juventus y el Real Madrid tampoco jugaban y no tenía sentido que sí lo hicieran las otras eliminatorias cuando todas deben concordar al final en fechas.

Ahora, la UEFA tiene que abordar la gran decisión: la Eurocopa. El martes están citadas por videoconferencia las 55 federaciones depara que expresen su opinión y expongan las medidas a adoptar. A la cita también han sido invitadas las Ligas europeas y los jugadores. El futuro de la Eurocopa será tratado y la realidad apunta a un aplazamiento o suspensión del evento más importante que la UEFA organiza cada cuatro años.

El problema del aplazamiento es que se toparía con el Mundial de clubes de la FIFA, previsto para el verano de 2021, competiciones con intereses diametralmente opuestos, pues la Eurocopa es de la UEFA y el Mundial de Clubes es patrimonio de la FIFA, y los participantes también son opuestos : la Eurocopa es de las selecciones y el Mundial es de los clubes.

Estos son los partidos suspendidos en Europa :

Champions : Juventus-Olympique Lyon. Manchester City- Real Madrid. Barcelona-Nápoles . Bayern-Chelsea.

Liga Europa : Getafe-Inter. Roma-Sevilla. Bayer Leverkusen-Glasgow Rangers. Shakhtar-Wolfsburgo. Wolverhampton-Olympiacos. Basilea-Eintracht. Copenhague-Estambul. Manchester United-Lask.