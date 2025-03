Dos años sin hablar a Zidane por su cabezazo a Materazzi

La carrera de Willy Sagnol (Saint-Etienne, 1977) fue prolífica. Campeón de la Champions con el Bayern, ganador de cinco Bundesligas, de dos Mundiales de clubes con la selección francesa... Durante años fue uno de los laterales derechos de referencia y una pieza codiciada para los grandes clubes europeos. Tuvo éxito y reconocimiento, pero su vida quedó marcada por la derrota en la final del Mundial de Alemania 2006 , donde Italia ganó a Francia por penaltis. Aquel histórico partido disputado en el Olímpico de Berlín será recordado siempre por el cabezazo de Zidane a Materazzi , un arrebato que le costó la expulsión al hoy entrenador del Real Madrid. Quedaban diez minutos de la prórroga y el incidente frenó en seco la iniciativa francesa, que tenía contra las cuerdas a su rival. En la tanda de penaltis falló Trezeguet y el título cayó del lado transalpino.

«Entras al vestuario, has perdido, y ves ahí a un chico que habla y se disculpa. ¡Pero no lo escuchas!», explicaba Sagnol hace un año al revivir aquel momento. «No quería aceptar sus disculpas ni conversar con él. No era el momento. Tuve que ir al baño y creo que fumé 250 cigarrillos en diez minutos. Así es como me evadí».

Sagnol confesó que la derrota le dolió tanto que pasó dos años sin querer hablar con Zidane: «Hasta 2008. Después de la Eurocopa iba a casarme y mi mujer me dijo que le invitara. Le llamé. No podía venir por la noche, a la fiesta, pero me puse muy feliz al verle llegar por la mañana, antes de la ceremonia. Tomamos un aperitivo, tuvimos una buena conversación y la vida comenzó de nuevo».

«Con lo que me quedo, 15 años después, es con que jugué con uno de los mejores jugadores del mundo, que no era simplemente eso, sino también una gran persona», explicaba Sagnol hace solo unos días en una entrevista a la FIFA: «Tal vez, su ataque de ira en la final lo devolvió a la condición de ser humano, y un ser humano siempre comete errores. Por desgracia, el suyo llegó en un momento muy inoportuno. A pesar de mi enfado, no puedo asegurar que hubiéramos ganado si eso no hubiese sucedido».

Acusado de racismo

Sagnol, que se estrenó en el banquillo de Georgia el pasado jueves con una derrota por la mínima ante Suecia, vivió otra experiencia traumática como entrenador al ser acusado de racismo. Ocurrió en 2014, mientras dirigía al Girondins de Burdeos y le preguntaron por los jugadores africanos: «La ventaja es que no son caros, están listos para el combate y son potentes. Pero el fútbol no es solo eso. También es la técnica, la inteligencia, la disciplina...». La frase le costó un aluvión de críticas, incluso de antiguos compañeros en la selección. Él se escudó en que se refería a «la inteligencia táctica» de los jugadores, y que en ningún momento quiso poner en duda sus capacidades, pero sufrió de lo lindo.

Al siguiente partido el maliense Cheick Diabaté marcó el gol de la victoria del Girondins ante el Lens, y para celebrarlo corrió hasta la banda para fundirse en un abrazo con Sagnol. El resto de compañeros hicieron lo mismo hasta formar una piña con su entrenador, que regresó después al banquillo en un mar de lágrimas.