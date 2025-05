Carrera F1 GP Mónaco, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

Lando Norris consiguió ayer la pole in extremis, batiendo en el último minuto al héroe local Charles Leclerc. Oscar Piastri, el líder del Mundial, saldrá tercero.

Peor le fue ayer la sesión a Carlos Sainz, que no pudo pasar a la Q3 y le tocará remontar desde la undécima posición.

Realmente, los pilotos no están obligados a dos paradas, sino a dos cambios de neumáticos, por lo que, por ejemplo, si hay bandera roja, ahí podrán cambiar una vez de neumáticos y entonces ya quedará una clásica carrera a una parada.

De momento parece que no habrá Safety Car, da marcha atrás.