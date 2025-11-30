Carrera F1 GP de Catar, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Catar de Fórmula 1, resultado, ganador y posiciones de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

17:31 Vuelta 17. Vaya carrerón se está marcando Alonso Está 6º ahora mismo. Serían puntos importantísimos para Aston Martin.

17:30 Vuelta 16. Le dicen a Verstappen que tire en la curva 15 Le habían dicho antes al alemán que estaba perdiendo 7 décimas en el último sector, gestionando muy bien sus ruedas. Le dan permiso para que vaya dándole más caña.

17:28 Vuelta 14. Empieza a tirar Verstappen Ha abierto un hueco con Norris, para tener aire limpio. Aun así, sigue a más de cuatro de Norris. Piastri deja a su compañero de equipo a dos décimas.

17:24 Vuelta 12. Max Verstappen cede dos segundos a Norris Esteban Ocon, que había recibido una sanción de cinco segundos por saltarse la salida, está siendo investigado por no cumplirla correctamente.

17:22 Vuelta 11. Se termina el Safety Car No hay cambio de posiciones por ahora. Tiran con todo los McLaren. Sainz aguanta a Antonelli y Alonso a Hadjar.

17:22 Vuelta 10. Red Bull advierte a Verstappen Le deja claro que van a ir con todo los McLaren hasta la vuelta 25.

17:21 Vuelta 10. La salida de Losail

17:20 Vuelta 10. Norris: «¿Deberíamos haber seguido al coche de Verstappen» Ojo a las contestación de su ingeniero. Le ha dicho que el resto han perdido toda la flexibilidad. Realmente, esto puede provocar que McLaren pueda depender de un Safety Car.

17:19 Vuelta 9. ¡cinco segundos de sanción a Ocon por saltarse la salida! Es lo que ha decidido la FiA.

17:18 Vuelta 9. El choque ha sido entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg El de Sauber le dio mucho espacio y el de Alpine se equivocó. Mala fortuna para el alemán.

17:17 Vuelta 9. ¡SAINZ SE PONE CUARTO! Salida lentísima de Antonelli que permite al madrileño adelantar una posición.

17:16 Vuelta 8. Cuidado con la estrategia de McLaren... Verstappen no ha dudado en entrar. Ahora tienen que parar en la 25. Veremos si no le pasa factura esta decisión a los de Zak Brown.

17:15 Vuelta 8. ¡ACCIDENTE DE HULKENBERG Y SAFETY CAR! ¡Han entrado todos los pilotos a boxes menos los dos McLaren y Ocon!

17:14 Se ha anotado una posible salida en falso de Esteban Ocon Es 15º detrás de Lewis Hamilton.

17:14 Vuelta 7. Norris respira Aflojó Antonelli y consiguió recortar algo el británico. Recordemos que detrás del italiano de Mercedes están los españoles.

17:12 Vuelta 6. Queja de Verstappen: «Tengo un equilibrio del coche muy extremo» «Entre las curvas a derechas e izquierdas».

17:11 Vuelta 5. Hamilton recorta distancias El británico ha aprovechado el neumático blando para ganar varias posiciones en la primera vuelta y rueda 14º ahora mismo.

17:10 Vuelta 3. Antonelli le pisa los talones a Norris Está ya a cuatro de Verstappen, que ve como Piastri ya se ha puesto a dos.

17:09 Vuelta 2. Piastri deja a 1.5 a Verstappen Cuarto es Kimi Antonelli, quien sí está en zona de DRS con Norris.

17:07 Vuelta 1. Alonso y Sainz dejan atrás a Russell Se pone el madrileño quinto y el asturiano sexto.

17:06 Vuelta 1. Alonso y Sainz suben una posición Hulkenberg ha ganado, con blandos, cinco posiciones.

17:05 Vuelta 1. ¡VERSTAPPEN SE COLOCA SEGUNDO! Norris no ha podido con él. No ha querido arriesgar el británico.

17:05 ¡EMPIEZA EL GRAN PREMIO DE QATAR!

17:03 Se agita Verstappen para calentar los neumáticos Norris va con calma, para no estar demasiado tiempo parado antes de arrancar.

17:01 ¡YA HAY NEUMÁTICOS! Los de arriba, Alonso y Sainz optan por medios: Medios: Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly, Leclerc, Lawson, Bearman, Tsunoda, Ocon, Stroll y Bortoleto. Blandos: Hulkenberg, Hamilton. Duros: Albon, Colapinto.

17:00 ¡Empieza la vuelta de formación! Se respira la tensión en Losail.

16:58 La parrilla de salida

16:57 Vertappen quiere que todo se decida en Abu Dabi

16:52 Los neumáticos de hoy

16:51 ¡10 MINUTOS PARA EL INICIO! Se meten todos los pilotos en sus monoplazas. Esto está a punto de comenzar.

16:49 Norris, puede ser la carrera de tu vida

16:49 Vaya ambientazo hay en Losail Espectáculo de drones en el cielo de Qatar ahora mismo.

16:47 La FIA solo permite que los 'stints' sean a 25 vueltas La carrera es a 57, con lo cual todos los pilotos se verán obligados a hacer al menos dos paradas.

16:45 ¡Suena el himno de Qatar! Caras de concentración de todos los pilotos.

16:45 Zak Brown, jefe de McLaren: «Los 3 pilotos van a ir a por ello en la primera curva» «No tengo ni idea de si ganará Lando Norris».

16:44 Fernando Alonso: «La primera vuelta dictará casi toda la carrera» «Salimos por el lado sucio, así que esperamos perder posiciones por detrás».

16:43 Fernando Alonso sobre los adelantamientos: «Será difícil, creo que tendremos mucho desgaste todos» «Estamos limitados por el desgaste del circuito, no habrá mucha variación de la estrategia».

16:42 Carlos Sainz: «Estoy contento de empezar 7º» «Podemos cerrar un buen finde si salimos bien».

16:42 El 'fan forum' que han montado en Losail para el 'drivers parade'

16:41 Losail es un circuito muy complicado para hacer adelantamientos La arrancada será clave. Ayer, Fernando Alonso pronosticó que habría algún toque en la parte delantera, por lo que todo podría dar un vuelco en apenas una curva.

16:39 Max Verstappen ha cambiado todo el motor por piezas previamente usadas No sanciona, porque es un motor previamente usado.

16:39 Se podrá parar a partir de la vuelta 7 Será interesante ver la estrategia que intentará cada equipo con la regla del límite de vueltas del neumático. Veremos si los equipos deciden alargar o paran rápido

16:38 Las palabras de Verstappen sobre McLaren: «El campeonato ya estaría finiquitado hace tiempo»

16:36 En Fórmula 2 ya tenemos campéon Leonardo Fornaroli se ha coronado campeón del mundo de la segunda categoría.

16:35 Mario Isola (Pirelli): «No creo que el undercut no será muy potente hoy» «Lo más importante será mantener el aire limpio».

16:35 Mario Isola (Pirelli): «Los equipos tendrán que enfocar de manera distinta» «Los tres juegos son buenos en esta pista. El medio será el gran protagonista y el blando puede aparecer al final».

16:32 Newey está hoy en Qatar Aston Martin cuenta este fin de semana con la presencia del nuevo jefe del equipo.

16:31 Solo una carrera separa a Verstappen de Norris El neerlandés debe salir al ataque si no quiere decir adiós al Mundial: tras la carrera sprint, el neerlandés (371) está a una carrera de distancia de Lando Norris (396), 25 puntos.

16:29 Lo que necesita Norris para ganar