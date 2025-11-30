Carrera F1 GP de Catar, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy
Javier Alberca
Vuelta 17. Vaya carrerón se está marcando Alonso
Está 6º ahora mismo. Serían puntos importantísimos para Aston Martin.
Vuelta 16. Le dicen a Verstappen que tire en la curva 15
Le habían dicho antes al alemán que estaba perdiendo 7 décimas en el último sector, gestionando muy bien sus ruedas. Le dan permiso para que vaya dándole más caña.
Vuelta 14. Empieza a tirar Verstappen
Ha abierto un hueco con Norris, para tener aire limpio. Aun así, sigue a más de cuatro de Norris. Piastri deja a su compañero de equipo a dos décimas.
Vuelta 12. Max Verstappen cede dos segundos a Norris
Esteban Ocon, que había recibido una sanción de cinco segundos por saltarse la salida, está siendo investigado por no cumplirla correctamente.
Vuelta 11. Se termina el Safety Car
No hay cambio de posiciones por ahora. Tiran con todo los McLaren. Sainz aguanta a Antonelli y Alonso a Hadjar.
Vuelta 10. Red Bull advierte a Verstappen
Le deja claro que van a ir con todo los McLaren hasta la vuelta 25.
Vuelta 10. Norris: «¿Deberíamos haber seguido al coche de Verstappen»
Ojo a las contestación de su ingeniero. Le ha dicho que el resto han perdido toda la flexibilidad. Realmente, esto puede provocar que McLaren pueda depender de un Safety Car.
Vuelta 9. ¡cinco segundos de sanción a Ocon por saltarse la salida!
Es lo que ha decidido la FiA.
Vuelta 9. El choque ha sido entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg
El de Sauber le dio mucho espacio y el de Alpine se equivocó. Mala fortuna para el alemán.
Vuelta 9. ¡SAINZ SE PONE CUARTO!
Salida lentísima de Antonelli que permite al madrileño adelantar una posición.
Vuelta 8. Cuidado con la estrategia de McLaren...
Verstappen no ha dudado en entrar. Ahora tienen que parar en la 25. Veremos si no le pasa factura esta decisión a los de Zak Brown.
Vuelta 8. ¡ACCIDENTE DE HULKENBERG Y SAFETY CAR!
¡Han entrado todos los pilotos a boxes menos los dos McLaren y Ocon!
Vuelta 7. Norris respira
Aflojó Antonelli y consiguió recortar algo el británico. Recordemos que detrás del italiano de Mercedes están los españoles.
Vuelta 6. Queja de Verstappen: «Tengo un equilibrio del coche muy extremo»
«Entre las curvas a derechas e izquierdas».
Vuelta 5. Hamilton recorta distancias
El británico ha aprovechado el neumático blando para ganar varias posiciones en la primera vuelta y rueda 14º ahora mismo.
Vuelta 3. Antonelli le pisa los talones a Norris
Está ya a cuatro de Verstappen, que ve como Piastri ya se ha puesto a dos.
Vuelta 2. Piastri deja a 1.5 a Verstappen
Cuarto es Kimi Antonelli, quien sí está en zona de DRS con Norris.
Vuelta 1. Alonso y Sainz dejan atrás a Russell
Se pone el madrileño quinto y el asturiano sexto.
Vuelta 1. Alonso y Sainz suben una posición
Hulkenberg ha ganado, con blandos, cinco posiciones.
Vuelta 1. ¡VERSTAPPEN SE COLOCA SEGUNDO!
Norris no ha podido con él. No ha querido arriesgar el británico.
Se agita Verstappen para calentar los neumáticos
Norris va con calma, para no estar demasiado tiempo parado antes de arrancar.
¡YA HAY NEUMÁTICOS!
Los de arriba, Alonso y Sainz optan por medios:
Medios: Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Antonelli, Hadjar, Sainz, Alonso, Gasly, Leclerc, Lawson, Bearman, Tsunoda, Ocon, Stroll y Bortoleto.
Blandos: Hulkenberg, Hamilton.
Duros: Albon, Colapinto.
¡10 MINUTOS PARA EL INICIO!
Se meten todos los pilotos en sus monoplazas. Esto está a punto de comenzar.
La FIA solo permite que los 'stints' sean a 25 vueltas
La carrera es a 57, con lo cual todos los pilotos se verán obligados a hacer al menos dos paradas.
Zak Brown, jefe de McLaren: «Los 3 pilotos van a ir a por ello en la primera curva»
«No tengo ni idea de si ganará Lando Norris».
Fernando Alonso: «La primera vuelta dictará casi toda la carrera»
«Salimos por el lado sucio, así que esperamos perder posiciones por detrás».
Fernando Alonso sobre los adelantamientos: «Será difícil, creo que tendremos mucho desgaste todos»
«Estamos limitados por el desgaste del circuito, no habrá mucha variación de la estrategia».
Losail es un circuito muy complicado para hacer adelantamientos
La arrancada será clave. Ayer, Fernando Alonso pronosticó que habría algún toque en la parte delantera, por lo que todo podría dar un vuelco en apenas una curva.
Max Verstappen ha cambiado todo el motor por piezas previamente usadas
No sanciona, porque es un motor previamente usado.
Se podrá parar a partir de la vuelta 7
Será interesante ver la estrategia que intentará cada equipo con la regla del límite de vueltas del neumático. Veremos si los equipos deciden alargar o paran rápido
En Fórmula 2 ya tenemos campéon
Leonardo Fornaroli se ha coronado campeón del mundo de la segunda categoría.
Mario Isola (Pirelli): «No creo que el undercut no será muy potente hoy»
«Lo más importante será mantener el aire limpio».
Mario Isola (Pirelli): «Los equipos tendrán que enfocar de manera distinta»
«Los tres juegos son buenos en esta pista. El medio será el gran protagonista y el blando puede aparecer al final».
Newey está hoy en Qatar
Aston Martin cuenta este fin de semana con la presencia del nuevo jefe del equipo.
Solo una carrera separa a Verstappen de Norris
El neerlandés debe salir al ataque si no quiere decir adiós al Mundial: tras la carrera sprint, el neerlandés (371) está a una carrera de distancia de Lando Norris (396), 25 puntos.
