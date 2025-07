Carrera F1 de Gran Bretaña, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

Cuando le preguntaron en el micrófono de DAZN sobre si espera mantenerse en los puntos, el '14' expresó que espera que la lluvia no se prologue demasiado: «Necesitaremos ese golpe de suerte de parar en la vuelta acertada y cambiar bien los neumáticos con los 'inters'. El coche no ha ido muy bien en la curva lenta y con la lluvia todas las curvas se convierten en curva lenta. El coche se mucho de atrás e intentaremos sobrevivir en las primeras vueltas».

No se aprecia nada de spray de las gomas por el momento hasta la parte de la última curva.