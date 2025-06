Carrera F1 de Austria, en directo: última hora del ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy

Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Austria en de Fórmula 1, el resultado, ganador y posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz hoy.

Ha sido un fin de semana muy emocionante hasta ahora, aunque con mucho dominio de McLaren F1, en especial de Lando Norris, que sale desde la pole y no solo eso, sino que le metió medio segundo a Charles Leclerc, que saldrá justo por detrás suyo.

El viernes estuvieron arriba, pero no parece que estén tan fuertes como en Canadá.

Parece claro que McLaren es el gran favorito, pero Ferrari suele tener más ritmo de carrera que a una vuelta, así que no se les puede descartar.

Parece que las mejoras que introdujo Red Bull Racing no han dado sus frutos, por lo que lo tendrá difícil para ganar en casa del equipo de las bebidas energéticas.

Por no haber seguido las instrucciones de dirección de carrera, que le indicaba que tenía que ir más lento en las vueltas de calentamiento.

«Por ritmo, no podemos llegar hasta los puntos».

Muy importante calentar bien esos neumáticos, porque la salida puede ser clave, no la primera recta, pero sí la segunda.

«No puedo decirte la temperatura de este asiento. Está, no sé, a 200º».

Lo que ha ocurrido es que el piloto italiano ha bloqueado entrando en la frenada más fuerte del circuito y no ha podido evitar el contacto con Max Verstappen, que suma el primer abandono del año.

De momento, no hay ningún cambio de posición en ese grupo de la zona media, aunque el de Alpine lleva el neumático blando y en breves momentos podría comenzar a desfallecer.

Por ahora, no puede adelantarle.

Entra en boxes ahora Leclerc, que parece que no va a poder luchar por la victoria si McLaren no comete errores.

No ha parado el español y parece que está tratando de ir a una parada.