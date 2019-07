Honda aún le guarda rencor a Fernando Alonso por varios comentarios que el piloto asturiano hizo sobre los motores japoneses durante sus tres años de infierno en McLaren. Ahora que las cosas van mejor, el fabricante nipón no pierde la oportunidad de recordar sus éxitos al bicampeón español. La última, tras el doble podio de Max Verstappen, ganador, y Daniil Kvyat, tercero, en el GP de Alemania disputado en Hokenheim.

Tras acabar la carrera Honda publicó un tuit en su cuenta oficial con el siguiente mensaje: «Max lo volvió a hacer. Ya son GP2 victorias en 2019».

He's done it again 💪 Thats GP2 victories in 2019 👌@Max33Verstappen 👏#PoweredByHondapic.twitter.com/z4yhYhMKG7