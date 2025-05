La brutal salida de Sainz: de séptimo a primero en menos de una vuelta

Carlos Sainz protagonizó un inicio de carrera memorable en el Gran Premio de Portugal , en el que pasó del séptimo lugar al primero en apenas unas curvas. El español situó a su McLaren al frente de la clasificación y lo mantuvo durante cuatro vueltas, que fue lo que tardaron los Mercedes en calentar sus neumáticos y darle caza.

Aun así, la salida de Sainz quedará para el recuerdo . Salió bien el madrileño, adelantando a Albon nada más apagarse el semáforo. Después se libró de Leclerc y poco después se aprovechó de un toque entre Pérez y Verstappen para superar al mexicano.

No os frotéis más los ojos. Es real. Carlos Sainz lidera el #PORmovistarF1 pic.twitter.com/KeYaK3hcXY — F1 en Movistar+ (@movistar_F1) October 25, 2020

Siguió presionando Sainz, confiado en su monoplaza y en los neumáticos blandos que había montado en la parrilla. Así adelantó a Verstappen, a Hamilton y a Bottas , colocándose primero antes incluso de pasar por la línea de meta por primera vez.

La alegría no le duró mucho, pues la superioridad de los Mercedes y el bajo rendimiento de las ruedas «blandas» tras los primeros giros le hizo perder fuelle y caer fuera del podio. « Me lo he pasado bien en esas primeras vueltas y sabe bien . En el futuro, si hay alguna oportunidad, la voy a luchar, como hice en Monza. A ver si vienen más», señalaba el madrileño tras la carrera, en la que acabó sexto.

« El sexto no sabe a mucho después de liderar la carrera, pero si lo pones en perspectiva, hemos luchado y hemos hecho lo que pudimos. Son buenos puntos pero me hubiera gustado más», puntualizó.