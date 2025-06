España pierde el podio, pero gana un récord colosal

El atletismo español no logró alcanzar ese podio que tanto se le resiste en el Campeonato de Europa por equipos, pero a cambio conquistó una plusmarca que apunta a histórica. Jael Bestué pulverizó el récord nacional de 200 metros con un tiempo de 22. ... 19, un registro que la sitúa octava del ranking mundial y primera de Europa en 2025. Su proeza no bastó para colocar a España entre los tres mejores países del continente, ya que se perdieron puntos clave en pruebas donde se esperaba más. Solo Thierry Ndikumwenayo, tercero en los 5.000 metros, la acompañó en los puestos de virtuales medallistas. Al final, España fue sexta con 378 puntos, a 19 de un bronce que acabó en manos de Alemania (397). Italia revalidó el oro con 431,5 puntos, mientras que la plata fue para Polonia con 405,5. Por delante de la selección también se clasificaron Países Bajos (384,5) y Gran Bretaña (381).

‘Simply the Best-ué’, titulaba la web de la Federación Europea de Atletismo, intentando describir una gesta aún de valor incalculable. La barcelonesa, 24 años comprimidos en un cuerpo recio y menudo, logró el segundo ‘oro’ de España en un doble hectómetro para la historia, en el que destrozó una marca de 35 años: el 22.38 de Sandra Myers en el Europeo de Split de 1990.

Bestué fue la lanzadera de una carrera rapidísima, con viento favorable legal de 0,8 metros por segundo y con seis atletas mejorando su marca personal. Pero ninguna alcanzó el nivel de la catalana, que con ese 22.19 habría sido bronce en los pasados Juegos de París. Una locura. «Confío muchísimo en mi entrenador, creo que han sido muchos años de trabajo y mentalmente estoy mucho mejor», explicaba después una atleta a la que le cuesta asimilar lo conseguido. Lo demuestra en la misma pista, congelada con los brazos abiertos, incapaz de procesarlo. También después, cuando trata de explicar su carrera: «No me creo nada. Sabía que podía hacer una buena marca, pero cuando he visto el tiempo... estoy flipando».

La española no fue la más rápida en salir, pero su reacción en la curva la llevó a tomar el liderato antes de la recta final. Allí aguantó el ataque de la francesa Helene Parisot, que fue segunda con 22.42. «Antes de la carrera me encontraba cansadísima. Estaba muy nerviosa. Se lo he dicho a mi entrenador y me ha dicho: confía, estás perfecta».

Ese entrenador es Ricardo Diéguez, ‘Panter’, que recibe a su pupila con un abrazo. La cara de sorpresa aún no se le ha ido a Bestué cuando se encuentra con sus compañeras del relevo corto. No han pasado ni 24 horas desde que batiese también el récord del 4x100 con ellas. Es un fin de semana redondo para un ser humano multidisciplinar, que está a punto de terminar Medicina, es saxofonista, cantante aficionada y muchas cosas más. «Cuando he cruzado la meta he pensado que había nacido para ser atleta, que es algo que muchas veces he dudado».

Tras los 16 puntos de Bestué, máxima puntuación posible, España escaló en la clasificación gracias a los 14 que aportó Ndikumwenayo con una tercera plaza agridulce (13:45.38). El atleta de origen burundés y afincado en Castellón hizo todo por ganar. Bien colocado al inicio, seleccionó a los favoritos al lanzar la carrera a falta de cuatro vueltas. Luego, como un soldado sin escudo, fue también el más valiente en la última, pero su audacia le pasó factura en la recta final, donde lo superaron el neerlandés Niels Laros y el suizo Dominic Lobalu, que le ganó por una sola centésima.

Se echaron en falta más puntos de la pareja del 1.500. Águeda Marqués fue séptima en la carrera femenina (4:10.62), encerrada en el momento del cambio de ritmo y sin capacidad de reacción en la recta. Mejoró algo Adrián Ben, cuarto (3:40.31) en una prueba dominada por el portugués Isaac Nader. Tampoco estuvo a su nivel Fátima Diame, octava en longitud con un mejor salto de 6,68. La valenciana se salvó de quedarse fuera de la mejora en el tercer intento, tras comenzar con un nulo y un salto muy conservador de 6,05. Pero, aunque pudo calmar esos nervios iniciales, dos nuevos nulos la dejaron sin opción de escalar posiciones.

En cambio, cumplieron el 4x400 mixto -cuartos con nuevo récord nacional (3:10.48)-, Marta Serrano, que ocupó esa misma posición en los 3.000 obstáculos, o Manu Quijera, sexto en un concurso de jabalina de gran nivel.

Trasladado a un campeonato individual, España saldría de Vallehermoso con siete medallas: dos oros (Attaoui y Bestué), tres platas (4x100 femenino, Marta García y Daniel Arce) y dos bronces (Ndikumwenayo y Paula Sevilla).