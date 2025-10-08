Suscribete a
RAlly DAkar

Cristina Gutiérrez: «Tengo más respeto a un coche de calle que a correr el Dakar»

entrevista

La burgalesa forma junto a Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah el equipo de Dacia que correrá el Dakar 2026

Laia Sanz ya prepara el asalto al Dakar: firma como piloto del equipo oficial EBRO para correr en la máxima categoría

Cristina Gutiérrez ha atendido a ABC durante un acto organizado por Dacia
Sergi Font

Sergi Font

Castellfollit del Boix (Barcelona)

Cristina Gutiérrez (Burgos, 33 años) disputará el próximo mes de enero su segundo Dakar en la máxima categoría (Ultimate) pilotando un Dacia Sandrider junto a su copiloto Pablo Moreno, con el que en 2024 ganó en categoría Challenger, siendo la segunda mujer de la ... historia en conquistar el Rally Dakar tras Jutta Kleinschmidt (2001). En la última edición tuvo que abandonar en la segunda etapa por un problema en su coche, pero siguió en carrera prestando ayuda a Nasser Al-Attiyah, que pudo acabar cuarto.

