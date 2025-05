Histórico Carlos Verona: gana en Asiago y logra la segunda victoria española del Giro

Seis años después, el Giro vuelve a ver a dos españoles ganar una etapa. Lo hizo Juan Ayuso en la séptima jornada de la ronda italiana y lo logró también el madrileño Carlos Verona en la etapa de este domingo con final en Asiago. Subió los brazos tras cuarenta kilómetros de escapada en solitario, en la que es su segunda victoria como profesional a sus 32 años, en una etapa trampa antes de la jornada de descanso que dejó a Roglic prácticamente fuera de la pelea por la general.

El campeón de 2023 se dejó un minuto y treinta segundos en una etapa con el Monte Grappa como gran ascensión del día y un altiplano final rompepiernas que dejó al esloveno muy lejos de reeditar su triunfo de 2023. Roglic acaba la segunda semana del Giro en la décima posición de la general, con 3.53 de desventaja respecto a la maglia rosa.

Pero la gloria del segundo domingo del Giro fue para un outsider del pelotón, un Carlos Verona que tenía, nada más cruzar la meta, el premio en forma de abrazos y besos de su mujer y de sus dos hijos. Tuvo la valentía de atacar en el ascenso al Dori, cuando el resto de sus compañeros de escapada decidieron conservar fuerzas para el tramo final, y su atrevimiento tuvo premio: «No estaba en la fuga original. Me ha faltado un poquito para estar ahí, pero he peleado por llegar, he llegado y en Grapa he visto que solo éramos unos diez-quince ciclistas y que tenía buenas piernas. Y como sé que no soy rápido, pero sí diésel, me he dicho que tenía que intentarlo y lo he aprovechado», comentó el ciclista español tras la victoria.

Verona llegó a este Giro, como a otras tantas grandes vueltas, con un rol secundario bien definido. Su meta era trabajar para Ciccone, el líder del Lidl-Trek, que ayer sábado, cuando ocupaba la séptima plaza en la general a solo dos minutos de Del Toro, se tuvo que marchar a casa tras ser una de las principales víctimas de la gran montonera que también afectó a Ayuso y Roglic, pero no al líder. Ciccone logró acabar la etapa, pero lo hizo a 16 minutos de los favoritos y este domingo ya no tomó la salida.

Su equipo anunció que sufría un hematoma importante en el músculo vasto lateral del cuádriceps derecho, así como una pequeña lesión en la fascia muscular, y no había otro camino que el abandono: «Nunca pensé que ganaría una etapa en este Giro. Era la primera gran vuelta que no tenía esa ambición de ganar una etapa. Tenía mi rol claro, y me gustaba, que era el de trabajar para Ciccone. Cuando eres ayudante, tienes que ayudar, y yo sabía todo los sacrificios que había hecho él, pero como ya no estaba, lo he intentado por el equipo y ha salido bien», analizó Verona.

Hasta hoy, el mejor puesto en una etapa del Giro, que esta año disputa el madrileño por cuarta ocasión, había sido un quinto puesto en la octava jornada de la ronda italiana de 2023. Victoria de mucho mérito que sirve para igualar los dos triunfos españoles en el Giro de 2019, ambos de Peio Bilbao.

Entre los favoritos, ataques de Carapaz y Bernal, que obligaron a Del Toro a exigirse en un par de ocasiones para abortar los movimientos de ecuatoriano y colombiano . Está fuerte el ciclista mexicano, que suma ya una semana como líder del Giro y no da un solo síntoma de fatiga, con un Ayuso a la espera de acontecimientos que le den luz verde para pensar en pelear la general de tú a tú con su compañero de equipo, cosa que de momento no lo parece.