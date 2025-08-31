Suscribete a
Hermosa sorpresa de Vingegaard en el diluvio de Valdezcaray

El danés ataca de lejos en el puerto riojano, logra su segunda victoria y deja claro que quiere la Vuelta y ganar etapas

Valdezcaray (La Rioja)

Por si había alguna duda, Jonas Vingegaard exalta su liderazgo en la Vuelta a España, decreta su hegemonía e impone una única ley. La suya. Es un ciclista en constante reafirmación, como si necesitase compararse en el espejo con las glorias de Tadej Pogacar, ... que se exhibe en el Tour, el Giro, Flandes, Lieja y cualquier escenario en el que surja una cuesta. Vingegaard está en esas. No quiere cálculo, especulación, arte rácano... Pretende ganar la Vuelta a todo volumen. En la suave subida de Valdezcaray, en un diluvio sobre la montaña riojana, el nórdico aporta una hermosa sorpresa. Ataca de lejos, al principio del puerto, a lo Pogacar, y atrapa su segunda etapa. Es el patrón.

