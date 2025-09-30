El escritor Guillermo Arriaga recibe el premio Huellas: «La caza es una cura de humildad»

«Antes que escritor y cineasta, soy cazador. Es mi esencia, está en mi ADN». Así de contundente, y emocionado, se ha mostrado el escritor y director de cine mexicano Guillermo Arriaga, durante la entrega del premio Huellas, otorgado por ABC y la Federación Andaluza ... de Caza, que estrena palmarés con la intención de reconocer a aquellas personas e instituciones que relevantes en la defensa e identidad de este deporte.

La entrega del galardón ha tenido lugar en La Galería, en Sevilla, ante numerosos asistentes del sector de la caza, el mundo rural e instituciones.

«Queremos reconocer, y difundir, la huella que la caza ha dejado a lo largo de la historia, así como su influencia en la sociedad actual», declaraba José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza (FAC) que recordaba que «el ser humano, su historia y su desarrollo social y cultural» no podrían entenderse sin la caza.

«Este premio no sólo nace para reconocer a personas que han dejado huella en la caza por su valentía y su defensa pública de nuestro modo de vida, sino que también pretende reivindicar la caza como parte de una sociedad andaluza a la que contribuimos, y mucho, protegiendo nuestro medio natural, dinamizando el mundo rural, conservando la biodiversidad y perpetuando un legado cultural que forma parte de Andalucía», afirmaba.

Mancheño ha defendido que la caza, por tanto, «forma parte de nuestrasraíces y nuestra cultura», más si cabe en Andalucía, donde prácticas como la montería y la perdiz con reclamo ya han sido declaradas patrimonio inmaterial.

Entender mejor la vida

Además, el presidente de la FAC ha hecho referencia en su discurso a la influencia de Guillermo Arriaga en la defensa de la caza. «Es contundente en su defensa de este deporte, de cómo le permite entender mejor la vida humana y entenderse a sí mismo», ha rememorado, agradeciendo a Arriaga «formar parte de la tribu» que son los cazadores.

Por su parte, el director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, ha recordado en su intervención que la caza «está intrínsecamente unida a la historia de la humanidad», y ha dado lugar a un legado cultural que la Federación Andaluza de Caza y ABC quieren reivindicar con el premio Huellas. «Entregamos este reconocimiento a Arriaga por la divulgación de los auténticos valores del cazador, porque queremos reivindicar la figura de los que luchan a diario por defender esta actividad, que perpetúa un legado cultural que se ha transmitido de generación en generación», ha insistido.

Además, ha hecho referencia a la relación de ABC, desde su fundación, con este deporte, con más de 130.000 referencias a la caza publicadas en la revista 'Blanco y Negro' y más de 400 portadas.

También ha tenido unas palabras para Arriaga, a quien calificó como «el mejor cronista del México contemporáneo» y uno de los «mejores guionistas del cine del mundo». «Defiende su condición de cazador sin complejos, es un autor de contundencia cinegética y un ecologista de verdad», ha asegurado.

Guillermo Arriaga durante su intervención RAúl Doblado

«La caza nos da sentido de pertenencia»

Guillermo Arriaga, como protagonista del acto, quiso agradecer tanto a la FAC como a ABC el galardón, calificando la 'cacería', como en México llaman a la caza, como «el verdadero sentido de pertenencia». «Gracias a ella empezamos a entender que no somos ajenos al territorio, que estamos unidos al mundo animal, y que la muerte es algo constante en la naturaleza».

«Si las personas cazaran, serían más humildes: la cacería no es un acto de prepotencia, sino un acto de humildad», ha rememorado, al tiempo que contaba a los asistentes que caza con arco y flecha, mucho más intenso que con rifle.

«Ser un cazador con arco y flechas me ha permitido conocer mejor la naturaleza, aceptar con humildad el papel que el hombre juega en ella, comprender la vida y aceptar la muerte como parte de un círculo que los cazadores tenemos la oportunidad de cerrar cuando nos alimentamos del animal al que arrebatamos la vida», ha detallado.

Además, el también premiado cineasta reconocía que «sin la caza, no habría podido construir ni una sola palabra de su obra», y lamentaba que siempre haya «intransigentes» que hablan de fascismo «sin ni siquiera pararse en intentar comprender qué es la caza y qué significa».

Más de 3.500 millones de impacto económico

Por último, fue la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, la encargada de clausurar el acto, poniendo en relieve que más de 45.000 personas trabajen en el sector en la comunidad, de las cuales, 12.000 lo hacen de forma directa, generando un impacto económico que supera los 3.500 millones de euros anuales y contribuyendo, de esta forma, a fijar población en el territorio rural.

«La caza es una actividad profundamente ligada a nuestra historia, fue el primer oficio del ser humano y mantiene una importancia humana, económica, social, cultural y deportiva incuestionable en Andalucía», ha insistido, recordando que se trata de la segunda actividad deportiva con más licencias en la región.

Entre los proyectos destacados del Gobierno andaluz, se ha referido al Plan de gestión adaptativa de la caza de la tórtola europea, la orden de predadores, la del guarda jurado de caza y el estudio sobre el silvestrismo, que ofrecerá datos actualizados sobre la evolución de las especies.

«Defendemos la caza responsable, sostenible, que aporta al territorio y que, además, protege nuestro medio ambiente», afirmaba.