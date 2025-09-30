Suscribete a
Las noticias de ABC: el plan de Trump para Gaza
El escritor Guillermo Arriaga recibe el premio Huellas: «La caza es una cura de humildad»

El galardón, que celebra su primera edición, está promovido por ABC y la Federación Andaluza de Caza

Alberto García Reyes, José María Mancheño, Catalina García, Guillermo Arriaga y Álvaro Rodríguez Guitart
«Antes que escritor y cineasta, soy cazador. Es mi esencia, está en mi ADN». Así de contundente, y emocionado, se ha mostrado el escritor y director de cine mexicano Guillermo Arriaga, durante la entrega del premio Huellas, otorgado por ABC y la Federación Andaluza ... de Caza, que estrena palmarés con la intención de reconocer a aquellas personas e instituciones que relevantes en la defensa e identidad de este deporte.

