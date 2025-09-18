Suscribete a
Vocación de intemperies

Capilla ardiente

El arquitecto y escritor se estrena como columnista en ABC de la Caza con esta historia

Zonas de exclusión cinegética

Pablo Ortega

Subió a la braña por los mismos pasos de siempre. Todavía era oscuro, pero él podía andar casi a ciegas las veredas de montaña por las que su padre le había guiado de niño. Aunque hacía mucho de aquello, el paisaje que la difusa ... luz del alba empezaba a dibujar parecía el mismo. Solo el olor era distinto. Y también el silencio, el aplastante e inusual silencio.

