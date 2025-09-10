Alemania sobrevive a una nueva monstruosidad de Doncic

Luka Doncic es especialista en imposibles, un hombre que podría derrocar a un imperio a base de canastas si se lo propusiera. Sin embargo, fue el equipo alemán, todo un campeón del mundo, su verdugo en el Eurobasket. El base de los Lakers volvió a firmar una actuación descomunal, memorable (39 puntos, 10 rebotes y siete asistencias), y eso que estuvo limitado desde el primer cuarto por acumulación de faltas. Pero el grupo teutón está más nivelado, cuenta con muchos más filos y serán los del español Álex Mumbrú los que disputen las semifinales ante Finlandia.

Fue Wagner, estrella de los Orlando Magic, el más entonado de los vencedores (23), aunque la victoria estuvo provocada por muchos héroes. Desde la contundencia de Theis hasta la pillería de Schroder, incluyendo la irrupción del joven Tristan Da Silva o los triples de Obst, Alemania supo sufrir, aguantar el chaparrón provocado la estrella de los Lakers y soltar el gancho en el último asalto, cuando los balcánicos estaban asfixiados y cercados por las expulsiones. Un verano más, queda demostrado que Luka es el jugador más diferencial en baloncesto FIBA. Una realidad tan cierta como que Alemania es un grandísimo conjunto. Su triunfo en el Mundial de 2023 no es una casualidad y ahora van lanzados a por la corona continental.

Los problemas comenzaron muy pronto para Eslovenia. Doncic, astro absoluto, casi una deidad en el país balcánico, sumó dos faltas, una de ellas técnica, que comprometieron su participación en el duelo. Con mucha valentía, su seleccionador, Aleksander Sekulic, lo mantuvo en cancha y el resto de sus pupilos captaron el mensaje: debían multiplicarse, asumir más tiros que nunca para suavizar el hándicap de su líder. La ecuación funcionó y hombres como Krampelj o Hrovat comenzaron a anotar con mucho mérito.

Sin embargo, la plantilla alemana es amplia y rica en talento. Wagner lideraba las cargas individuales mientras que Obst, quizás el tirador más letal de todo el torneo, empezaba a aprovechar las grietas de la defensa rival. Buenas acciones que no amedrentaban a los eslovenos que, liderados por un Doncic cada vez más caliente desde la línea de tres y por un inesperado Prepelic, consiguieron cerrar el primer cuarto con una inesperada ventaja (21-32).

Cometían errores groseros los germanos, presa fácil para la enérgica manada que les perseguía en cada jugada. Poco a poco, eso sí, se iban acercando en el electrónico con acciones de Theis y Schroder mientras que los eslovenos, por su parte, ya no perforaban el aro con tanta facilidad. Un mate de Wagner y un triple de Obst redujeron la diferencia a solo dos puntos, mientras que una bandeja de Schroder firmó al fin el empate. Solo las infinitas genialidades de Doncic mantuvieron a flote a los suyos hasta el descanso (45-51).

Tras el paso por los vestuarios, Alemania aplicó una férrea defensa sobre la estrella, que sumó su cuarta falta personal cuando tan solo habían transcurrido poco más de dos minutos del tercer cuarto. Aunque caminaba por el alambre, el jugador de los Lakers siempre se sacaba una genialidad de la manga para amedrentar a sus rivales, que poco a poco comenzaban a frustrarse en sus intentos de remontada. Solo un triple desde su campo y sobre la bocina de Tristan Da Silva les dio algo de esperanza para el último acto (70-74).

El parcial alemán tras la reanudación fue salvaje, un 7-0 coronado con un triple de Obst a una pierna que, al fin, dio a los de Álex Mumbrú su ansiado liderazgo. Poco después, Lo repitió desde la larga distancia y, ahora sí, parecía que Alemania iba lanzada a por las semifinales. Marcaba diferencias en el rebote y solo el enésimo milagro de Doncic la privaría del éxito. Las expulsiones de Nikolic y Omic, base y pívot titulares, oscurecieron aún más el panorama para Eslovenia que, pese al esfuerzo, claudicó contra la campeona del mundo.