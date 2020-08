Twitter enloquece con Doncic: elogios de LeBron James, Curry y hasta Jordan

La noche mágica de Luka Doncic no solo fue aclamada por su equipo y los seguidores de los Mavericks. El planeta NBA y más allá quedó maravillado por los 43 puntos del esloveno, de solo 21 años, y ese triple final que dio la victoria ante Los Angeles Clippers (135-133) en los playoff.

Las alabanzas no se hicieron esperar entre sus excompañeros del Real Madrid. Pero fueron mucho más allá, con aplausos de LeBron James, Stephen Curry o Michael Jordan.

🇦🇷Increíble! Este chico es increíble! 43/17/13 en playoffs con 21 años. Métele también el triple ganador. 🤦🏻‍♂️ #LukaFan ✋

🇺🇲 This kid is unbelievable! 43/17/13 in playoffs against a great team and @ 21 years old. Throw in a buzzer beater, too! Nuts! #LukaFan ✋