Así era Gianna, la hija de Kobe Bryant que heredó el talento de su padre

La trágica muerte de Kobe Bryant se hizo aún más dolorosa al conocer que junto a él viajaba también su hija Gianna Maria-Onore , de solo 13 años. Gigi, como era apodada de forma cariñosa por su familia, era la segunda hija del matrimonio formado por Kobe y Vanessa Laine, y también la más deportista.

Nacida el 1 de mayo de 2006, Gianna jugaba al baloncesto en las Mamba Ballers de la Mamba Academy , propiedad de su padre. Allí se dirigía el helicóptero siniestrado en la mañana del domingo. Gigi era considerada un gran talento. Buena en los lanzamientos y con una capacidad de dribbling asombrosa para su edad. Era, sin duda, una digna heredera de su padre. Natalia (17 años), la mayor, parecía estar más interesada en el voleibol. De Bianka (3 años) y Capri (apenas unos meses de edad) aún no se adivinaban cualidades. Todas ellas recibieron nombres inspirados en la infancia italiana que vivió Bryant.

En sus redes sociales abundaban las fotografías relacionadas con el baloncesto. En muchas de ellas aparece viendo algún partido en la grada, siempre junto a su padre. Ambos eran inseparables en asuntos deportivos. Ella misma se apodaba «Mambacita» , como homenaje al apodo que recibió Kobe durante su carrera, «la Mamba negra».

«Muchos aficionados me decían que debía tener un chico para mantener mi legado», explicaba Bryant en una entrevista el pasado 2018. «Cuando eso pasa ella me coge y me dice: 'no te preocupes, yo me encargaré de eso'».

«Lo que me gusta de Gigi es su curiosidad por el baloncesto, está interesada en todo», decía el cinco veces campeón de la NBA a Los Angeles Times el pasado mes de octubre. «En situaciones complejas durante un partido, tiene esta rara habilidad de analizar lo que está sucediendo y saber hacer lo correcto».

Kobe tenía decidido apartarse del mundo de baloncesto después de su retirada, pero la pasión de su hija le mantuvo cerca de los Lakers y de las canchas.

Gianna soñaba con jugar algún día con el equipo de la Universidad de Connecticut , una de las más prestigiosas de la DI Women's, la liga universitaria americana, y con un futuro también en la WNBA.

Su padrino Rob Pelinka , ex agente de Kobe y gerente general de los Lakers, le había presentado a estrellas y entrenadores en el baloncesto femenino.

Más que su ilustre apellido y ascendencia, fueron sus aptitudes en el parquet lo que llamó la atención, en particular del entrenador del equipo de Los Angeles Sparks, la franquicia de baloncesto femenino con sede en Los Ángeles. «Tienen la misma forma de hacer las cosas y la misma personalidad», dijo Derek Fisher, ex compañero de equipo de Bryant en los Lakers.

«Es un privilegio verla jugar y ver cómo se mueve en la cancha. También lgunas de sus expresiones... Es una locura ver cómo funciona la genética», contaba entre risas Kobe Bryant sobre Gianna, una joven vida truncada, y también un prometedor talento para el baloncesto perdido.