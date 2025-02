El Efes derriba el sueño del Barcelona

Crónica

El mejor Barcelona de la historia, plagado de estrellas como nunca antes en su vestuario, no pudo llevarse la Euroliga en la final ante el Efes. Cedió el equipo azulgrana ante el talento de Micic y Larkin, superlativos ambos, y también ante su falta de experiencia. Le pesó la responsabilidad a alguna de las estrellas del Barcelona, desaparecidas como Mirotic o mermadas físicamente como Calathes. Decepción mayúscula para el gigante español, que deberá esperar para cumplir el sueño de la tercera Copa de Europa .

Volvía el Barcelona a una final de la Euroliga y los once años de espera bien valían una puesta en escena aguerrida. Si perdían, que no fuera por no haber derrochado carácter en la pista. Jugó Calathes y lo hizo de inicio, disipando de golpe las dudas sobre su presencia, pero no de su estado físico. Porque jugó el griego, pero lo hizo visiblemente mermado , con el tobillo sobre la pista y la mente aún en el encontronazo sufrido al final de las semifinales. Sin su fluida dirección, y con Mirotic desaparecido en combate, fue Davies el que asumió el protagonismo en los primeros minutos, convirtiéndose el pívot en el mejor (y casi único) sostén ofensivo del equipo.

Sus diez puntos en el primer cuarto impulsaron al Barcelona, que abrió una brecha en el marcador gracias a su actuación y a una defensa espectacular. Esa que le ha llevado a liderar la Euroliga durante toda la temporada y volvió a ser su mejor sostén. Porque era incapaz el Efes, el equipo más ofensivo de la Euroliga, de meterle mano al Barcelona (25-15, min. 12). No aparecían ni Micic ni Larkin , enredados en la maraña defensiva de Jasikevicius hasta que Ataman pidió un tiempo muerto y reactivó a su equipo. Llegó entonces la reacción turca, con un parcial de 21-4 que le dio la vuelta al partido. Fueron cinco minutos de colapso azulgrana que llevaron el sello de Larkin, renacido antes del descanso, al que los turcos llegaron con una ventaja de tres puntos, que no fue más por el ataque de orgullo de Kuric en los últimos segundos (36-39).

Fue Micic el que reclamó su cuota de protagonismo nada más volver de los vestuarios tras una primera parte gris. El base serbio, que pondrá rumbo a la NBA en verano, se sumó al festival de su equipo con un 2+1 espectacular al que añadió poco después un triple tras falta de su defensor (41-52, min. 25)

Era el peor momento del Barcelona, huérfano aún de los puntos de Mirotic, que solo había aparecido para sumar dos tiros libres. Lo rescató Higgins con ocho puntos que hicieron creer al resto del equipo. Cambió el Barça, más reconocible a partir de ese momento, y se sumó al fin Mirotic . Entre el montenegrino y Davies -otra vez Davies- se adueñaron de la zona turca y limaron la distancia hasta dejarla en nada (69-69, min. 35).

Era entonces el momento de los valientes y de la experiencia y en eso, el Efes, iba sobrado. Porque venía de perder en 2019 ante el CSKA y porque contaba con dos de los mejores jugadores del continente. No le quemó el balón a Micic y Larkin, autores de todos los puntos de su equipo a partir de ese momento. Solo Singleton -dos puntos- se entrometió en el festival del dueto, demasiado para un Barcelona en el que Higgins fue el único que asumió la responsabilidad de mirar a la canasta en los instantes finales. Esfuerzo insuficiente a pesar del derroche final. Adiós al sueño de la tercera Euroliga, que tendrá que esperar, al menos, otro año.

81 - 86 81 - 86 81 - 86 81 - 85 81 - 84 81 - 84 81 - 84 80 - 84 79 - 84 78 - 84 78 - 84 78 - 84 78 - 83 76 - 83 78 - 83 78 - 83 76 - 83 76 - 83 76 - 82 76 - 81 76 - 81 76 - 81 76 - 81 76 - 81 76 - 81 76 - 79 75 - 79 74 - 79 74 - 79 74 - 79 74 - 79 74 - 79 74 - 77 74 - 77 74 - 75 72 - 75 72 - 74 72 - 74 72 - 72 71 - 72 71 - 72 69 - 72 69 - 72 69 - 72 69 - 69 69 - 69 67 - 69 67 - 69 64 - 69 64 - 69 64 - 67 62 - 67 62 - 67 62 - 67 62 - 65 62 - 65 62 - 65 62 - 65 62 - 65 62 - 65 62 - 65 62 - 65 62 - 65 62 - 65 60 - 65 60 - 65 58 - 65 58 - 65 58 - 65 58 - 65 58 - 65 58 - 65 58 - 65 60 - 65 58 - 65 58 - 65 58 - 65 55 - 65 55 - 65 55 - 65 55 - 65 55 - 64 55 - 63 55 - 63 55 - 63 55 - 63 54 - 63 54 - 63 54 - 63 54 - 61 51 - 61 51 - 60 51 - 59 51 - 59 48 - 59 48 - 59 48 - 57 48 - 57 48 - 57 48 - 57 46 - 57 46 - 57 46 - 57 46 - 57 46 - 55 45 - 55 44 - 55 44 - 55 44 - 52 41 - 52 41 - 51 41 - 51 41 - 48 41 - 48 41 - 48 41 - 46 41 - 46 41 - 46 41 - 46 40 - 46 39 - 46 39 - 46 39 - 46 39 - 46 39 - 44 39 - 44 39 - 43 39 - 43 39 - 41 36 - 41 36 - 41 36 - 41 36 - 41 36 - 39 36 - 39 36 - 39 36 - 39 36 - 39 36 - 38 36 - 38 36 - 38 35 - 38 34 - 38 34 - 38 34 - 38 34 - 38 34 - 38 34 - 38 34 - 38 34 - 38 34 - 38 31 - 38 31 - 36 31 - 36 29 - 36 29 - 35 29 - 34 29 - 34 29 - 34 29 - 33 29 - 32 29 - 32 29 - 32 29 - 32 29 - 30 29 - 30 29 - 30 29 - 30 29 - 30 29 - 29 29 - 28 29 - 28 29 - 28 29 - 28 29 - 28 29 - 28 29 - 27 29 - 26 29 - 26 29 - 26 29 - 24 28 - 24 27 - 24 27 - 24 27 - 24 27 - 24 26 - 24 25 - 24 25 - 24 25 - 24 25 - 24 25 - 22 25 - 22 25 - 22 25 - 19 25 - 18 25 - 17 25 - 17 25 - 17 25 - 17 25 - 17 25 - 15 25 - 15 25 - 15 25 - 15 25 - 15 25 - 15 25 - 15 25 - 15 24 - 15 24 - 15 22 - 15 22 - 15 22 - 15 22 - 15 22 - 15 22 - 15 22 - 15 22 - 15 20 - 15 20 - 15 20 - 15 20 - 14 20 - 13 20 - 13 18 - 13 17 - 13 17 - 13 17 - 13 17 - 13 17 - 13 14 - 13 14 - 13 12 - 13 12 - 13 12 - 12 12 - 11 12 - 10 12 - 10 12 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 10 11 - 8 11 - 8 11 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 8 9 - 8 8 - 8 8 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 7 6 - 6 6 - 6 6 - 4 5 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 4 4 - 2 4 - 2 4 - 0 2 - 0 2 - 0 0 - 0 0 - 0