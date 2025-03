El peor Atlético de la era Simeone

Han pasado poco más de tres años, era 1 de diciembre de 2019, cuando el Cholo pronunció una frase que le generó no pocas críticas, aunque el tiempo ha demostrado que desde aquello hubo un antes y un después en la era Simeone. «Hay ... que saber el año de transición en el que estamos. Paciencia y tranquilidad», sentenció en la comparecencia tras una derrota con el Barcelona (0-1). El equipo andaba sexto, a un punto de la Champions, y su reflexión fue reprobada incluso desde dentro del club, lo que le obligó a dar explicaciones. «Cuando hablo de transición hablo de un chico de 21 años como Lodi, que está llegando, y un jugador como Filipe Luis que se fue con 34. Cuando hablo de transición hablo de un chico como Joao Félix, que tiene 20, y otro como Griezmann que tiene 28. Transición no conlleva tomar sol y esperar que las flores salgan solas», argumentaba aquel día un Simeone sensiblemente molesto con la «malinterpretación» de sus palabras.

Los rojiblancos acabaron la Liga terceros, pero en el momento de esas declaraciones era el peor Atlético en la etapa Simeone. Y ese hecho, quitando la más que encomiable excepción de la temporada 2020-2021 (campeón de Liga), no ha hecho más que agravarse en estos años posteriores.

Además de los citados Filipe Luis y Griezmann (que se fue y volvió dos años después), ese verano de 2019 también salieron otros pesos pesados del vestuario y de la otrora inexpugnable zaga colchonera, como eran Juanfran y Godín. Un año antes lo habían hecho Gabi y Fernando Torres. Mucha identidad y mucho hormigón de menos para que la estructura del edificio no se resintiera. Desde la marcha de estos hombres, el Atlético de Madrid nunca ha vuelto a ser tan fiable en defensa.

Y es que los Juanfran, Godín, Filipe, Gabi, Tiago, un once que se podía recitar de memoria (Simeone ahora no repite once en Liga desde el 7 de noviembre de 2021), tuvieron al Atlético de Madrid durante siete temporadas consecutivas siempre por encima de los 30 puntos a estas alturas del curso (jornada 17). Muy por encima casi siempre (la campaña más baja fue la 2016-17, con 31 puntos), incluso superando los 40 puntos en los dos primeros años con el Cholo al mando desde el inicio.

La segunda de esas temporadas fue el culmen del Atlético de Simeone, que llegó colíder con 46 puntos a la jornada 17 y terminó levantado el título y siendo subcampeón de la Champions. Porque ese, la Champions, es otro de los grandes lunares (si no el gran lunar) de este curso. Por primera vez en las once campañas de Simeone, ha encarado el año nuevo sin ninguna competición europea. Siempre pasó la fase de grupos de la Champions y el único año que no lo hizo, la 2017-2018, fue rebotado a la Europa League y la terminó ganando.

Desde aquel verano de éxodo en 2019 aparecen las tres peores temporadas del Cholo al frente del Atlético. Aparte de la brillante primera vuelta con la que terminaron campeones en la 2020-2021 (era líder con 42 puntos en la jornada 17), en la «transición» de 2019-2020 y el año pasado (2021-2022), los rojiblancos apenas sumaban un punto más que este, que es, con 28, el peor de todos los atléticos del Cholo.

También es el peor en cuanto a diferencia con el líder. El Atlético está a trece puntos del Barcelona (que además tiene un partido menos), misma distancia a la que se encontraba la temporada pasada con el Real Madrid. En cualquier otra jornada 17 con Simeone al mando, la distancia con el primero siempre fue menor. De hecho, la media de puntos del Atlético en esta última década era de 36,3 puntos, ocho puntos más de los que suman en la actualidad.

Algunos de esos «chicos» que vinieron a protagonizar la transición ya no están (Trippier, Lodi y Joao); otros fueron importantísimos el año de la Liga, pero no han vuelto a ofrecer ese nivel (Hermoso y Llorente) y los de siempre también están lejos de su mejor momento (Oblak, Savic, Giménez, Koke...).

Pero algún atlético dirá «peor estábamos con Manzano». Y estaban peor, 11º con 20 puntos, eliminados en Copa por el Albacete, aunque vivos en Europa (la primera Europa League que ganó Simeone). A Manzano le echaron justo en una jornada 17.