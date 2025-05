Jan Oblak, el Zamora de los Zamoras

El verano de 2009, mientras el Atlético fichaba a Sergio Asenjo y llegaba al primer equipo David de Gea, a más de 2.000 kilómetros, el preparador de porteros del Olimpia Ljubljana daba un consejo al entrenador: «Pon a este chaval, que es mejor que ... todos». Era Jan Oblak (32 años) y se convirtió en indiscutible en la Primera eslovena. Tenía sólo 16 años.

Apenas hizo falta un año para que le fichara el Benfica y, tras varias cesiones (Leiria y Rio Ave), se convirtió en el titular que ganó un triplete en 2013-14. Al tiempo, el Atlético debía despedirse tras tres años plenos de éxitos de Courtois, que se marchaba con dos Zamoras en su haber y del que había disfrutado a préstamo del Chelsea. El elegido para tapar el agujero fue Oblak, entonces el guardameta más caro de la historia de la Liga (16 millones de euros). Once temporadas después, el esloveno (32 años) acaba de sumar su sexto premio Zamora como portero menos batido de la Liga, dejando atrás ya a Víctor Valdés y Antoni Ramallets, que suman cinco.

«Ha resultado muy barato. Su rendimiento ha sido extraordinario y ha sido muy regular año tras año, un grande», dice Abel Resino, el hombre que más veces había defendido la portería del Atlético (303 partidos) hasta la llegada del esloveno (492) y Zamora la temporada 1990-1991, en la que logró el récord mundial de imbatibilidad (todavía vigente en la Liga española) con 1.275 minutos consecutivos sin encajar un gol.

El portero de Velada entregó a Oblak su cuarto Zamora consecutivo (2018-2019): «Siempre que hemos coincidido le he reconocido la trayectoria impoluta que tiene. Es un portero muy completo, domina todas las facetas, pese a ser alto va muy bien por abajo y transmite mucha tranquilidad». Esa temporada recibió 27 goles en 37 partidos (0,73), nada comparable con la 2015-16, cuando encajó 18 goles en 38 jornadas, la mejor media histórica de la Liga, 0,47.

Comparte ese récord con Paco Liaño, que registró idénticas cifras en la 1993-1994 en el Superdépor. «Estuve muy pendiente de ese final de Liga de 2016 porque me llamaban muchos medios -reconoce el propio Liaño-. Lo daba por perdido, pero sorprendentemente el Levante, que descendió, le marcó dos goles en la penúltima jornada».

«Para mí es un orgullo que se me siga nombrando por compartir récord con un monstruo como Oblak. Su carrera va unida a la fortaleza defensiva del Atlético de Simeone, pero él es uno de los principales artífices de ese éxito. Es un portero superseguro, que bajo palos hace actuaciones increíbles, pero no luce tanto con los pies o fuera de la portería. Así que le va como anillo al dedo el sistema de juego arropado que tiene el Atlético y sufriría más en un equipo como el Barça», reflexiona el cántabro.

Tras tres temporadas encajando cifras hasta entonces desconocidas (43 tantos en Liga en la 2021-2022 y en la 2023-2024) y dando síntomas de haber vencido su caducidad, el mejor Oblak ha vuelto este año. Con 15 porterías a cero. Para Liaño «quizá hace un par de años tuvo una pequeña bajada de rendimiento que coincidió con una lesión de espalda que le mermó un poco. Pero esas bajadas también tienen que ver con el juego colectivo. Esta temporada ha vuelto a ser Zamora, pero su promedio de goles (0,83) dista mucho de los mejores momentos del Atlético y eso no tiene que ver con su rendimiento. En los últimos años el Atlético ha perdido referentes defensivos como Godín, y ahora es un equipo que ataca más y ya no se refugia tanto».

Otro de los grandes Zamoras de la historia del Atlético fue José Francisco Molina, en el doblete de 1996. El preparador de porteros en esos años era Carlos Aguiar, que da una de las claves para que Oblak haya vuelto a lograr otro Zamora: «La competencia con Musso ha influido. En cualquier posición si sabes que el otro no ofrece garantías, la tendencia a relajarte es mayor. Y no me cabe duda de que Musso ha apretado a Oblak y el resultado es este sexto Zamora». Aguiar define al esloveno como un portero «de gran envergadura, pero con una caída al suelo muy rápida, y una clarividencia en sus acciones con un porcentaje altísimo de acierto y que ha mantenido muchos años, aunque en los últimos ha descendido un poco».

«Para qué me voy a tirar»

Como Liaño, apunta a más razones en esa caída de su eficacia: «El sistema de juego influye mucho. Molina pasó de ser uno de los porteros más goleados en el Albacete a ser Zamora en el Atlético. El mérito de Oblak es enorme, pero en los primeros años del Cholo el equipo era una máquina de no encajar. Cuando conseguía un gol prácticamente se daba el partido por ganado. Tuvo dos centrales como Godín y Miranda que marcaban una defensa casi perfecta».

Y después de dos menciones, es inexcusable hablar con Diego Godín, el líder de la defensa que protegía a Oblak en sus cuatro primeros Zamoras: «Saber que Jan estaba detrás te daba un plus de seguridad y de tranquilidad. Como defensa no te puedes permitir fallar, pero si pasaba, sabías que con él tenías una chance más de lo normal. Llega a lugares donde otros porteros no llegan».

El Faraón añade: «Hace paradas difíciles y las hace parecer normales porque no le gusta la espectacularidad. A veces le decíamos: '¿Jan, por qué no te tiras más?' Y él decía: 'si llego fácil, ¿para qué me voy a tirar?'. Es su manera de ser, hacer todo con sencillez». Y desvela que en su época «Jan no era de hablar mucho, hablaba lo justo y necesario; ahora le veo hablar más, por su rol de capitán y de líder y por los años que lleva ahí». Esto último lo refrendó Simeone en la previa, donde se confirmó que Oblak no viajaba a Girona: «Nos estamos encontrando con un Oblak más abierto a nivel personal, que nos ayuda en otra faceta, que es el diálogo. Eso lo hace aún más importante con ese papel que tiene dentro del vestuario».