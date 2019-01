Morata: «No me siento nuevo en el club»

Actualizar

Termina el acto de presentación a los medios con un Morata que luce una radiante sorisa en los labios y está acompañadp también por los que fueron sus mentores en la cantera del Atlético.

Cerezo entrega ahora a Morata una camiseta con el número 22, que es el que lucirá como futbolista del Atlético.

«Diego Costa aparte de ser compañero en la selección es un grandísimo jugador y lo considero mi amigo, hemos hablado en momentos difíciles suyos o míos... Tengo muchas ganas de verle, seguro que me gasta alguna broma, y ¿por qué no vamos a poder jugar juntos»

«Creo que no tengo que explicar mis sentimientos. Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. Yo di mi palabra de que en cuanto se pudiera hacer vendría aquí y nada más. Yo tengo que hablar sobre el campo»

«Bendito problema pensar en si celebraré o no los goles. Cuando llegue esa situación las cosas saldrán solas», responde Morata preguntado por los próximos duelos ante Madrid y Juventus, dos de sus exequipos.

«Lo que me dijo Simeone en aquel derbi me lo quedo para mí»

«Me siento parte de este club otra vez desde hace un par de semanas, pero no me siento nuevo. Los compañeros me han escrito diciéndome que era parte del equipo cuando nada estaba cerrado y eso me hace estar muy orgulloso»

«La situación es muy fácil. Meses complicados, aparecen un montón de cosas, pero cuando Superlópez me dice que hay esta opción se para todo. No puedo esperar para entrenar con mis compañeros, para ver a Koke... y jugar»

«Simeone no me tenía que convencer. Por circunstancias de la vida se han dado muchos rodeos, pero yo creo que el destino quería que estuviera aquí»

«Es la infancia, la auténtica felicidad... y por eso significa mucho para mí estar aquí hoy, la gente que me conoce lo sabe», dice Morata.

El club comparte su ficha de cuando era infantil en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Está poniendo mucho énfasis en esto por la polémica que se ha generado entre los aficionados el fichaje de un futbolista que pasó hace no mucho por las filas del Real Madrid...

«Estoy muy contento y orgulloso de estar aquí hoy. Agradecer a todos que estéis aquí y vuestro esfuerzo para que yo esté hoy aquí», comienza el futbolista.

Después de un vídeo... turno para el jugador...

«Olvídate de los dimes y los diretes, tú aquí, a jugar al fútbol», termina Cerezo.

El presidente se refiere a la afición por el Atlético del abuelo del delantero.

«Es un ariete con instinto y llega al equipo para aumentar la competitividad en ese puesto. Álvaro Morata nos ayudará a alcanzar los objetivos y a seguir creciendo»

«Morata es un jugador que conoce perfectamente nuestro club. Los ojeadores descubrieron un olfato goleador al alcance de pocos jugadores»

Toma la palabra el presidente Enrique Cerezo.

Al jugador le estarán apoyando en el acto su familia y su representante, Juanma López.

Morata jugará un papel muy importante en el ataque del equipo de Simeone, donde peleará por un puesto con Diego Costa, como ya hiciera antes en la selección española de fútbol.

Hoy es la primera jornada de Morata como jugador rojiblanco con el resto del equipo después de que ayer se entrenase ya en solitario en las instalaciones del club rojiblanco.

Todo está listo en el estadio Wanda Metropolitano para que dé inicio la rueda de prensa de presentación del delantero.

Álvaro Morata, cuya incorporación hizo oficial ayer el Atlético de Madrid para los proximos 18 meses, será presentado hoy como nuevo jugador rojiblanco a partir de las 13.00 horas. Un fichaje controvertido por el pasado reciente del futbolista, que pasó por las filas del Real Madrid, y que no ha gustado a toda la afición atlética.