Fútbol El Atlético hace oficial el fichaje de Morata El delantero jugará cedido durante una temporada y media en el club rojiblanco

J. A. M.

Actualizado: 28/01/2019 17:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El tuit de Morata que indigna a los hinchas del Atlético

Álvaro Morata pasó este domingo el reconocimiento médico y el Atlético de Madrid ha anunciado este lunes oficialmente la llegada del delantero, que llega cedido por el Chelsea por una temporada y media (hasta junio de 2020) con una opción de compra no obligatoria al término de ese periodo. ( El comunicado del Atlético de Madrid)

Aunque el Atlético, tenía cerrado el acuerdo con Morata (26 años) desde hace días, el anuncio de su fichaje no se ha hecho oficial hasta este lunes porque su llegada entraba en una operación con varios actores implicados. Hasta que el Chelsea, el club al que pertenecía el internacional español, no confirmó a Higuaín como su recambio y el Milán, el equipo del delantero argentino, cerró el traspaso de Piatek (Génova) para cubrir la marcha de su punta, el conjunto rojiblanco no ha podido terminar de rematar la llegada de Morata, demorada por los flecos del acuerdo con el conjunto inglés. Pero además, para poder contar con Morata sin rebasar el límite salarial de la Liga, el Atlético ha tenido que buscar salida a Gelson Martins.

Morata llega cedido hasta junio de 2020, aunque el Chelsea se guarda la opción de recuperar al jugador a final esta temporada. En ese caso, el Atlético de Madrid podría ejecutar una opción de compra por una cantidad cercana a 60 millones de euros.

Morata aterrizaba la madrugada de este domingo en la terminal ejecutiva del aeropuerto de Madrid-Barajas y a primera hora de la mañana se trasladaba a la clínica Clínica Universidad Navarra para someterse al reconocimiento médico. Simeone siempre ha mostrado su interés por contar con este jugador y finalmente ve cumplido su deseo. La llegada de Morata, por el que el Chelsea pagó hace dos años 80 millones de euros al Real Madrid, aumenta el poder ofensivo de su delantera rojiblanca, aunque el excanterano rojiblanco solo ha firmado esta temporada cinco goles con el conjunto inglés. La llegada del internacional, sin embargo, ha generado cierta división entre la afición colchonera. Este sábado, en la primera parte del partido de Liga ante el Getafe, un sector de la grada gritó «Menos Morata más Borja Garcés», cántico que fue reprochado con sus pitos y abucheos por parte de otros seguidores.

Exjugador de Real Madrid y Juventus, Morata había pedido al Chelsea salir en este mercado invernal ante la falta de minutos con Maurizio Sarri. Equipos como Sevilla o Barcelona preguntaron por el delantero, que finalmente ha acabado en las filas del Atlético, en cuya cantera coincidió con Koke.

A sus 26 años, es un nuevo desafío para Morata después de una temporada y media en el Chelsea, donde recaló a cambio de 80 millones de euros desde el Real Madrid en julio de 2017. Antes jugó tres campañas en el primer equipo blanco (2012-13, 2013-14 y 2016-17) y dos en el Juventus de Turín (2014-15 y 2015-16). El internacional español celebró 82 goles en los 240 partidos que disputó como profesional durante su estancia en esos tres clubes. En su palmarés figuran dos Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas, una de España y otra de Europa, con el Real Madrid; una Copa de Inglaterra con el Chelsea y dos Ligas y dos Copas de Italia con el Juventus.