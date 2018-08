Atlético de Madrid Kalinic, un nuevo Mandzukic para afrontar el reto del nueve El nuevo punta rojiblanco tiene por delante una tarea lograda por pocos, asentarse en la delantera, con Gárate como referente

José Elulogio Gárate. El eterno 9 del Atlético de Madrid. El hombre que no celebraba los goles para no ofender al contrario. Con tres pichichis a sus espaldas, este jugador dejó tras de sí un legado que varios de los mejores delanteros del mundo no han sido capaces de alcanzar. Ahora es el turno de Kalinic.

El punta croata, con un perfil parecido al de su compatriota Mario Mandzukic, ha sido el elegido por Dieglo Pablo Simeone para asumir este reto del nueve del Atlético. Delantero puro, cabeceador y con buena definición, Nikola Kalinic, tratará de emular tanto a leyendas del club rojiblanco como a varios de los mejores atacantes del mundo, que han pasado por sus filas.

De modo que el objetivo pasa por no convertirse en uno de los goleadores rojiblancos que han quedado ensombrecidos por la figura de Gárate. Fue el quién tocó primero el cielo, dejando el listón demasiado alto. No obstante, la tradición del nueve del Atlético de Madrid siempre ha sido envidiable, y así lo han demostrado durante su historia atacantes de la talla Baltazar, Hugo Sánchez, Vieri o Forlán.

Cortas trayectorias

No todos han conseguido asentarse en la delantera del Atlético de Madrid. En los últimos años nadie ha terminado por dejar su huella en la historia rojiblanca, salvo Fernando Torres. El niño que se marchó del club de sus amores solo para volver. Dos etapas como colchonero que llegaron a su fin este verano, con su marcha a Japón, y en las que no logró acercarse a las cifras de Gárate.

Algo más efímeras fueron las trayectorias rojiblancas de Falcao, Mandzukic, Agüero o Forlán. Fernando Torres es la excepción del punta que no se veía en el Atlético de Madrid desde los tiempos de Kiko Narváez en los 90, quien además, solo lució el «9» en su camiseta durante una temporada. Se marchó en 2001. El registro es mucho más amplio, y revela que el destino más asiduo de los atacantes del Atlético es terminar abandonando el club.

Hasselbaink, Salva Ballesta, Penev, Vieri...Solo el español aguantó más de un año. Poco recordado es el fichaje frustrado de Jackson Martínez en 2015, que terminó saliendo por la puerta de atrás ese mismo invierno. Casi pasa desapercibida la apuesta fallida por Gameiro. Ser delantero del Atlético de Madrid equivale a una corta trayectoria con los rojiblancos, y no parece que Kalinic, a sus 30 años y con Diego Costa por delante, vaya a cambiar la dinámica. No es fácil seguir los pasos de Gárate.

Una década sin pichichis

A pesar de que el número de delanteros que han llevado el peso de este dorsal sus espaldas parece no tener fin, hace ya 10 años que un goleador del Atlético de Madrid no finaliza la temporada como máximo goleador. Su nombre, Diego Forlán, con 32 goles en la temporada 2008-2009. Su predecesor fue el italino Cristian Vieri, que en una sola campaña (97-98) defendiendo los colores rojiblancos logró el pichichi con 24 goles.

Una corta lista de ocho nombres que es completada por futbolistas míticos como Manolo, Hugo Sánchez, Luis Aragones, Gárate, Pruden y Baltazar. Salvo este último, que tan solo vistió la rojiblanca dos temporadas, todos permanecieron varios años sirviendo a los colchoneros, una costumbre que se está perdiendo en este club.