Liga Santander El Atlético domina las dos áreas Lidera con brillantez la cuenta de menos goles recibidos y tiene en Luis Suárez al máximo artillero de la Liga

De todos los tópicos que se repiten cuando se habla de fútbol, que no son pocos, probablemente el que más sentido tenga es aquel que dice que los partidos se resuelven en las áreas. Es ahí, en ese espacio que gobiernan los porteros, donde todo comienza y todo termina. Por eso, el equipo que sea capaz de controlar su área, o en otras palabras, cuente con una gran defensa, y además domine la contraria, traducido en un ataque goleador, tendrá todas las de ganar. Quizá en el tópico esté la explicación a la magnífica liga que está completando el Atlético, líder de la clasificación a siete puntos del Real Madrid y a diez del Barcelona teniendo todavía un partido menos que sus rivales por el título.

Con apenas 8 goles recibidos en 18 partidos, nadie duda del poder defensivo del Atlético, santo y seña de los rojiblancos desde que Simeone se hizo cargo del equipo allá por finales de 2011. Hace cinco temporadas, de hecho, Oblak logró su primer Zamora tras recoger la pelota de su portería en tan solo 18 ocasiones, igualando el récord de Paco Liaño en la 1993-94. Esta temporada, el Atlético incluso podría superar aquella marca si logra mantener hasta el final el promedio actual: 0,44 goles recibidos por partido.

Su fiabilidad defensiva es tal que, comparado con sus rivales menos goleados en la Liga, que son Real Madrid y Sevilla, cuenta con la mitad de tantos recibidos que ellos (16). Además, extrapolando sus cifras a las cinco grandes ligas, sigue liderando esta faceta con holgura. Con los mismos partidos, la Juventus ha recibido 18 goles; el Leipzig, 17: y el City, 13. El PSG lleva 11 goles en contra en 21 encuentros, siendo el que más se acerca al registro de los de Simeone.

El éxito del Atlético en esta faceta se explica gracias a un sistema defensivo que, independientemente de quien lo ocupe, se rige por los estrictos mandamientos del «cholismo»: contundencia en las disputas, evitar errores en la salida de balón, coberturas constantes, presión tras pérdida y once jugadores que se entregan a la causa. Y si todo lo anterior fallara, espera en la portería Oblak, que registra 53 paradas a 61 tiros a puerta, más que ningún otro portero. Por si fuera poco, el nuevo sistema empleado por Simeone con cinco atrás -tres centrales y dos carrileros- también ha fortalecido la defensa rojiblanca, que este año, más que nunca, se antoja impenetrable para los rivales.

El «plus» de Luis Suárez

No obstante, si bien la defensa siempre fue un punto fuerte del Atlético, en ataque no se podía decir lo mismo, ya que la falta de gol era un lastre las últimas temporadas. De hecho, el conjunto rojiblanco firmó su peor arranque goleador en la campaña anterior, con tan solo once tantos en once jornadas. Hoy la situación es muy distinta, gracias, en parte, a la llegada del máximo goleador del campeonato: Luis Suárez.

El uruguayo lidera la tabla de artilleros con 12 goles en 15 partidos habiendo disparado a puerta en 18 ocasiones. Se trata de una efectividad desconocida en un Atlético que, la temporada anterior, tuvo en Álvaro Morata al jugador de la Liga que más ocasiones claras desperdició (18). El español terminó el pasado campeonato con los mismos goles que lleva hoy el uruguayo. Un Luis Suárez que el domingo cumplió 34 años y está firmando su segundo mejor arranque goleador, solo superado por el de la 2015/16, cuando terminó pichichi del campeonato.

Aun así, el lavado de cara del Atlético de cara a puerta no tiene que ver solo con Luis Suárez, ya que otros jugadores como Llorente o Joao Félix han contribuido con seis goles cada uno. La pasada temporada la cerraron con tres y seis tantos respectivamente, lo que habla de la mejoría respecto al año anterior. Correa, con tres goles, y Carrasco, con dos, son los siguientes en la lista.

Eso sí, en ese sentido, el Atlético aún está por detrás de las cifras del Barcelona. El conjunto azulgrana, con un partido más (19), acumula 39 tantos, tres más que los rojiblancos (36). A nivel europeo también hay otros equipos por encima, destacando el Bayern, con 53 goles en 18 partidos, y el Inter, con 45 en 19.

Ahora bien, ningún líder de las cinco grandes ligas cuenta con una ventaja tan importante sobre su segundo. Solo el Bayern, con siete puntos sobre el Leipzig, se podría comparar, aunque a diferencia del Atlético sí tiene los mismos partidos que su rival. Una situación privilegiada de los de Simeone en el campeonato nacional que se ha conseguido tras dominar las dos áreas con una solvencia fabulosa.