Arjen Robben, del fútbol al pádel: gana su primer partido oficial

Fue un genio con el balón y en el retiro de fútbol ha descubierto que el pádel se le puede dar igual de bien. Arjen Robben, exjugador del Real Madrid, Chelsea y Bayern Múnich, debutó de forma profesional de pádel en la fase previa del FIP Bronze, en Westerbork (Países Bajos), y con una victoria para estrenar esta nueva trayectoria profesional. Fue un 4-6, 6-3 y 7-6 ante Ralph Boekema y Mark Weldmate, que también fue futbolista.

Robben, de 41 años, había encontrado en el pádel un gran entretenimiento que lo mantenía bien físicamente desde hace mucho tiempo. En su etapa en el Bayern, donde estuvo casi una década, empezó a jugar hasta tres veces por semana, y ya anunciaba que él podría hacer de este deporte tan famoso en países Bajos como lo había hecho Zlatan Ibrahimovic en Suecia. Así, después de cuatro años fuera de los terrenos de juego del fútbol, Robben pudo demostrar que mantiene intactas sus cualidades deportivas dentro de otra pista.

No obstante, saque que tiene mucho que evolucionar si quiere entrar de verdad en los grandes torneos del pádel profesional. Después de esa primera victoria, en la que levantaron hasta seis bolas de partido, el cuadro final del torneo de Westerbock impuso su realidad y Robben aceptó una derrota por 6-1 y 6-0 por parte de Sten Richters y Thijs Roper. Aun así, se llevó los halagos de los rivales: «Es el mejor exfutbolista profesional que sabe jugar al pádel».

Robben es el último que se ha apuntado a esta larga lista ya de exfutbolistas que dedican su tiempo después del balón a la pala de pádel, con más o menos rigurosidad, actitudes y resultados. Robie van Persie, Ibrahimovic, Zinedine Zidane, Frank de Boer, Casillas, Puyol... Pero ninguno había llegado tan lejos como Robben, que acabó por instalarse una pista en el jardín de su casa para continuar con la adrenalina. «No creo que pueda tomármelo tan en serio. Empecé con pocas expectativas, aunque intenté luchar en la pista y hacer todos los puntos posibles», admitía el exfutbolista, que ya ha marcado su propio gol en el pádel.