Cuándo es el derbi Sevilla - Betis: fecha, horario, datos del partido y todos los detalles

Pese a que no sea el partido más inminente para ninguno de los dos equipos, los aficionados del Sevilla FC y del Real Betis ya miran de reojo el derbi. Juanlu, jugador nervionense, y Monchi, ex director deportivo sevillista ya se han ... pronunciado acerca de este choque tan pasional que tiene en vilo a toda la capital hispalense, no solo durante el transcurso del propio partido, sino también antes y después del mismo.

El primer derbi de la temporada 2025-26 se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán, entrañando este choque diversos detalles a considerar para los dos equipos. Un primer derbi sin Jesús Navas en el Sevilla, un Betis que llega mejor posicionado en la clasificación y disputando competición europea, el estreno de Almeyda como técnico en este tipo de partidos, la asignatura pendiente de Pellegrini de vencer en un derbi al Sevilla en su estadio... Aquí te ofrecemos todos los aspectos que deben saberse de cara a este próximo derbi entre sevillistas y béticos.

Este primer enfrentamiento entre el Sevilla y el Betis corresponde a la 14ª jornada de LaLiga, quedando fijado dicho choque para el domingo 30 de noviembre, a las 16.00 horas. El conjunto nervionense volverá a disputar un partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán después de que en la jornada anterior le toque visitar al RCD Espanyol, el lunes previo. Por su parte, a los verdiblancos les toca disputar este encuentro como visitantes tras jugar como local el domingo precedente ante el Girona. Además, el Betis disputa entre medias un partido de Europa League ante el Utrecht, el jueves, también en la Cartuja, motivo por el cual se podía saber con antelación que este derbi iba a caer en domingo.

Datos del partido

En total, Sevilla y Betis se han visto las caras en 139 partidos oficiales, repartidos en 108 en Primera división, quince en Copa del Rey, catorce en Segunda y dos en Europa League. El bagaje general del derbi sevillano se decanta a favor del conjunto de Nervión, con 64 victorias, frente a los 41 triunfos béticos y 34 empates.

Estadísticas de los 139 derbis entre el Sevilla y el Betis Goles anotados en derbis: 210 el Sevilla | 161 el Betis.

Media de goles anotados en derbis: 1,51 el Sevilla | 1,16 el Betis.

Porcentaje de derbis en los que un equipo ha marcado: 78 % el Sevilla | 65 % el Betis.

Máximo de derbis consecutivos ganando: 5 el Sevilla | 5 el Betis.

Máximo de derbis consecutivos sin ganar: 5 el Sevilla | 12 el Betis.

Por otra parte, en lo que respecta a los partidos en los que el Sevilla actuaba como local, se contabilizan 69 derbis. En este caso, el balance es de 40 triunfos sevillistas, 16 victorias verdiblancas y trece empates. Como precedente más reciente, el último derbi Sevilla - Betis que acogió el Sánchez-Pizjuán el pasado curso, correspondiente a la 9ª jornada de LaLiga, el cual se decantó para el equipo entrenado entonces por García Pimienta, gracias a un gol de penalti de Lukebakio.

En este sentido, el Betis enlaza siete derbis consecutivos en Nervión sin vencer; la última victoria verdiblanca en el estadio del eterno rival data del 6 de enero de 2018, por 3-5 (Ben Yedder, Kjaer y Lenglet / Fabián, Feddal, Durmisi, Sergio León y Tello).

Nombres ilustres en los derbis

Será este el primer derbi en el Sánchez-Pizjuán en el que no participe ninguna de las leyendas de ambos equipos. Por una parte, Jesús Navas, quien se retiró en diciembre del año pasado, de manera que el Sevilla - Betis de la temporada anterior fue el último en el que tuvo minutos. Por otra, Joaquín Sánchez, quien colgó las botas en julio de 2023, por lo que ya no participó las últimas dos campañas en estos partidos. El palaciego, seguido del portuense, lidera la tabla de jugadores con más derbis sevillanos disputados en la historia.

Jugadores que más derbis han disputado 1 Jesús Navas: 29 2 Joaquín Sánchez: 28 3 José Ramón Esnaola (24) 4 Diego Rodríguez (23; 17 como bético y seis como sevillista) 5 Pablo Blanco y Antonio Álvarez (22)

En cuanto a goleadores, un bético y un sevillista lideran este apartado con siete goles en los derbis; se trata de Julio Cardeñosa, quien vistió la elástica verdiblanca entre 1974 y 1985 (disputando en esa etapa 21 partidos ante el eterno rival), y de Miguel López Torrontegui, jugador del cuadro nervionense entre 1932 y 1936 y entre 1938 y 1943 (disputó ocho derbis ante el Betis).

Máximos goleadores en los derbis 1 Julio Cardeñosa (Betis) y Miguel López Torrontegui (Sevilla): 7 goles. 2 Luis Aragonés (Betis): 6 goles. 3 José Antonio Reyes, Ivan Rakitic y Raimundo Blanco (Sevilla): 5 goles. 4 Rafael Berrocal, Kevin Gameiro, Frédéric Kanouté, Ramón Vázquez (Sevilla) y Antonio Pallarés (Betis): 4 goles.

Con respecto a los jugadores de las actuales plantillas, los sevillistas Kike Salas, Gudelj, Rubén Vargas, Januzaj (con la Real Sociedad) y Alexis Sánchez (con el Barcelona) ya saben lo que es ver portería ante el Betis; lo mismo que los béticos Diego Llorente (con el Málaga), Bartra, Fornals (con el Málaga), Lo Celso (también con el Villarreal), Isco, Abde (con Osasuna), Cucho Hernández, Chimy Ávila (con el Huesca y Osasuna) y Bakambu (con el Villarreal) frente al Sevilla.

Aunque aún no ha sido anunciado oficialmente por el Comité Técnico de Árbitros, José Luis Munuera Montero, del Comité Andaluz, apunta a ser el encargado de dirigir este derbi Sevilla – Betis del próximo 30 de noviembre. Así lo ha anunciado el diario AS en la tarde-noche de este jueves. Si esto se confirma, rompería el criterio de territorialidad que tradicionalmente evitaba que un colegiado arbitrase partidos de equipos de su misma comunidad autónoma.