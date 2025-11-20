Munuera Montero apunta a dirigir el Sevilla - Betis del 30 de noviembre

Aunque el Comité Técnico de Árbitros (CTA) no lo anunciará oficialmente hasta, por lo menos, el sábado 29 de noviembre, empieza a barruntarse el árbitro que dirigirá El Gran Derbi Sevilla - Betis que se jugará en el Ramón Sánchez-Pizjuán el próximo 30 de noviembre ... a las 16.15 horas. Y es que el diario AS ha informado en la tarde-noche de este jueves que todo apunta a que será el colegiado nacido en Jaén y perteneciente al Comité Andaluz, José Luis Munuera Montero.

Rompería de esta forma el CTA dirigido desde hace unos meses por Fran Soto el criterio de territorialidad que hasta ahora eran la base de las designaciones arbitrales en todas las categorías de la Real Federación Española de Fútbol, algo que anunció hace algunas semanas el propio Soto públicamente.

Se había especulado con que un valenciano fuera el árbitro principal del derbi entre el Valencia y el Levante que se disputa mañana viernes en Mestalla con el que se abrirá la 13ª jornada de LaLiga de Primera división, aunque finalmente ha sido designado el gallego Muñiz Ruiz. Así que todo apunta a que la primera experiencia de un árbitro dirigiendo en el terreno de juego a algún equipo (en este caso, los dos) del comité territorial perteneciente a su Comunidad Autónoma será la de Munuera Montero en el primer derbi entre los primeros equipos sevillanos de la temporada 25-26.

Hasta ahora, la rotura del criterio de territorialidad se había producido, en Primera división, a que el madrileño Carlos del Cerro Grande fuera el árbitro de VAR en el derbi entre el Atletico de Madrid y el Real Madrid de la séptima jornada liguera que finalizó en el Metropolitano con goleada rojiblanca por 5 a 2.