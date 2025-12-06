Suscríbete a
Un Betis sin defensa se diluye ante un Barcelona que se paseó por la Cartuja (3-5)

Los de Hansi Flick golearon pese al tanto inicial de Antony y el maquillaje final con los tantos de Diego Llorente y Cucho Hernández

Samuel Silva

El Barcelona de Hansi Flick se dio un paseo por la Cartuja ante un Betis que le rindió pleitesía al líder de LaLiga. Desastroso sin la pelota -tampoco es que brillase cuando la tuvo- los de Manuel Pellegrini se descompusieron con excesiva ... facilidad. Ni el gol inicial de Antony, que elevó los decibelios en el estadio, le sirvió a los verdiblancos para plantarle cara a este Barcelona que se permitió el lujo de reservar a futbolistas. Una manita del líder, con triplete de Ferran Torres, y una exhibición, otra más, de Pedri.

