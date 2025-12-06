Un Betis sin defensa se diluye ante un Barcelona que se paseó por la Cartuja (3-5)

El Barcelona de Hansi Flick se dio un paseo por la Cartuja ante un Betis que le rindió pleitesía al líder de LaLiga. Desastroso sin la pelota -tampoco es que brillase cuando la tuvo- los de Manuel Pellegrini se descompusieron con excesiva ... facilidad. Ni el gol inicial de Antony, que elevó los decibelios en el estadio, le sirvió a los verdiblancos para plantarle cara a este Barcelona que se permitió el lujo de reservar a futbolistas. Una manita del líder, con triplete de Ferran Torres, y una exhibición, otra más, de Pedri.

Tres equipos de Champions -Athletic, Atlético y Barcelona- han visitado la Cartuja esta temporada y los tres se han llevado los puntos. Un problema de ritmo e intensidad que hacen que el Betis se vea superado cuando un equipo de nivel le quita la pelota. Apenas dos minutos, entre el 11 y el 13, le bastaron a los azulgrana para darle la vuelta al partido y ponerlo cuesta abajo. Al intermedio ya había quedado resuelto el pleito con cuatro goles ante los errores defensivos del Betis y la calidad azulgrana. El segundo acto sólo sirvió para que Hernández Maeso, abroncado ante su mal arbitraje, y el VAR exhibieran que el fútbol es ahora otro deporte. Un penalti por manos de Bartra que encendió a los futbolistas y que sirvió para que Lamine anotase ese gol que sentenció el partido (59'). La reacción del Betis en la recta final sólo sirvió para maquillar el resultado y recompensar el esfuerzo de unos jugadores que, al menos, no se abandonaron en la media hora final.

Ni siquiera el tempranero gol de Antony (6'), con un remate con la derecha tras un rebote que se la dejó en boca de gol, le sirvió al Betis para estar en el partido. El Barcelona, con una novedosa alineación de Hansi Flick en la que Lamine Yamal dejó la banda para meterse por dentro, le dio un baile al equipo verdiblanco. La pasividad del Betis sin la pelota recibió un duro castigo. Marc Roca, Altimira y Fornals no podían con el juego azulgrana, mientras que Abde tampoco ayudó demasiado a Valentín Gómez. El resultado fue un Barcelona que sentenció el encuentro en el primer acto.

El tanto del empate (11') llegó tras una brillante acción colectiva que finalizó con Koundé llegando al espacio para poner un centro medido a Ferran Torres, que se adelantó a Bartra. Apenas dos minutos tardaría el internacional en darle la vuelta al partido. Esta vez una jugada individual de Roony, otra sorpresa del once azulgrana, que se fue por la derecha para centrar y que Ferran rematase de media chilena ante el fallido intento despeje de Bartra.

No despertó el Betis de ese mazazo que supusieron los dos goles azulgrana. Pese a algún amago de Antony o Abde, los verdiblancos siguieron a merced del Barcelona, guiado por un imperial Pedri. Precisamente, el 1-3 partió de las botas del canario. Su pase filtrado a Roony permitió al joven encarar a Natan, que le concedió demasiado espacio, para ganar hueco y conectar un derechazo imposible para Valles. Y del 1-3 al 1-4 ocho minutos después para que Ferran Torres completase su triplete. El derechazo del atacante golpeó en Bartra para cambiarle la trayectoria a Valles y colarse junto a su poste izquierdo. Un gol que hacía justicia a la apabullante superioridad del Barcelona.

Los verdiblancos apenas tiraron de orgullo en la prolongación. A un centro de Aitor desde la derecha se lanzó el Cucho para conectar un testarazo que se marchó fuera por poco; el propio lateral diestro dispondría de la última ocasión, pero su potente disparo con la derecha se estrelló en el lateral de la red de la portería de Joan García.

Valles; Aitor Ruibal, Bartra (Diego Llorente, 60'), Natan (Junior, 60', Ricardo, 89'), Valentín Gómez; Marc Roca, Altimira (Deossa, 46'); Antony (Pablo García, 75'), Fornals, Abde; y Cucho. Barcelona Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, 63'), Balde (Christensen, 46'); Eric García (Jofre, 80'), Pedri (Marc Bernal, 63'), Lamine Yamal; Roony (Fermín, 68'), Ferran Torres y Rashford.

Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, 63'), Balde (Christensen, 46'); Eric García (Jofre, 80'), Pedri (Marc Bernal, 63'), Lamine Yamal; Roony (Fermín, 68'), Ferran Torres y Rashford. Goles 1-0 (6') Antony. 1-1 (11') Ferran Torres. 1-2 (13') Ferran Torres. 1-3 (31') Ferran Torres. 1-4 (39') Ferran Torres. 1-5 (59') Lamine Yamal (p.). 2-5 (85') Diego Llorente. 3-5 (90') Cucho Hernández (p.).

1-0 (6') Antony. 1-1 (11') Ferran Torres. 1-2 (13') Ferran Torres. 1-3 (31') Ferran Torres. 1-4 (39') Ferran Torres. 1-5 (59') Lamine Yamal (p.). 2-5 (85') Diego Llorente. 3-5 (90') Cucho Hernández (p.). Árbitro Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a Altimira, Gerard Martín, Aitor Ruibal, Valentín Gómez y Koundé.

Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a Altimira, Gerard Martín, Aitor Ruibal, Valentín Gómez y Koundé. Incidencias Partido correspondiente a la decimoquinta jornada de LaLiga disputado en el estadio de la Cartuja ante 64.562 espectadores.

Altimira, amonestado, dejo su sitio a Deossa en el arranque del segundo tiempo, pero tampoco cambiaría demasiado el panorama. Sí, el Barcelona ya bajó sus revoluciones pensando en esa cita del martes en la Champions, aunque dispuso de claras ocasiones en las botas de Lamine o Roony antes de que el propio internacional español anotase ese polémico penalti que el VAR, y las normas actuales, se inventaron en el área bética.

Los de Pellegrini, que movió piezas para dar minutos a jugadores como Diego Llorente o Junior, intentaron maquillar el resultado. Lo pudieron conseguir Antony o Deossa, en sendos remates que detuvo sin problemas Joan García, pero lo conseguirían el central, tras un saque de esquina botado por Fornals, y el Cucho, que transformó el claro penalti cometido por Koundé sobre Abde. Dos goles casi del honor para cerrar una dolorosa goleada. El Barcelona venció en la Cartuja por aplastamiento. Un gigante que pasó por encima del Betis para darse un homenaje y seguir mandando en LaLiga.