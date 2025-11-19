Suscríbete a
Se cumplen 25 años del otro derbi del palo

El Betis - Sevilla se saldó con un 1-3 para los nervionenses, en una temporada en la que ambos equipos luchaban por ascender a Primera División

Francisco: «Desde que salí del Sevilla en junio ni me apetece ver fútbol»

Olivera sujeta el palo, mientras que Belenguer intenta impedir que lo entregue al árbitro
Alberto Moreno

El Sevilla FC vuelve en la tarde de este miércoles a los entrenamientos, donde el conjunto sevillista comenzará a preparar el partido ante el Espanyol del próximo lunes 24 de noviembre. Después de este encuentro, el Sánchez-Pizjuán acogerá el primer derbi ... sevillano de la temporada el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas. Este miércoles se cumplen justamente 25 años se jugó el último derbi entre Betis y Sevilla en el Benito Villamarín en la categoría de plata del fútbol español.

