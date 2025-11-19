Se cumplen 25 años del otro derbi del palo

El Sevilla FC vuelve en la tarde de este miércoles a los entrenamientos, donde el conjunto sevillista comenzará a preparar el partido ante el Espanyol del próximo lunes 24 de noviembre. Después de este encuentro, el Sánchez-Pizjuán acogerá el primer derbi ... sevillano de la temporada el domingo 30 de noviembre a las 16:15 horas. Este miércoles se cumplen justamente 25 años se jugó el último derbi entre Betis y Sevilla en el Benito Villamarín en la categoría de plata del fútbol español.

Partido del que la afición nervionense guarda un magnífico recuerdo. Pese a que Capi adelantó al conjunto de Heliópolis al inicio de la segunda mitad, el Sevilla remontó el encuentro gracias a un gol de Tevenet y a un doblete de Nico Olivera. Sin embargo, este derbi también quedará en la memoria de los aficionados por el lanzamiento de un palo al terreno de juego que cogió el uruguayo Olivera para entregárselo al árbitro.

Con motivo de esta fecha y a sólo once días de un nuevo derbi entre Sevilla y Betis, MuchoDeporte ha podido entrevistar al delantero uruguayo, quien aún conserva en el recuerdo lo sucedido en aquel duelo. «¿Cómo no recordarlo? Fue parte del folclore y del ambiente tan intenso que se vive en un derbi como el Sevilla-Betis. Evidentemente estoy totalmente en contra de la violencia y deseo que no ocurra ni dentro ni fuera de la cancha. Fue un detalle más de un clásico muy pasional», señaló Olivera. En cambio, el antiguo jugador del Sevilla le restó importancia a los hechos: «No hay que darle más trascendencia de la que tuvo: no debería haber pasado, pero pasó. Quedó como una anécdota y nada más. Simplemente recogí el palo y se lo entregué al árbitro«.

Nico Olivera disputó 102 partidos con la elástica nervionense, anotando 31 goles y siendo clave en la misma campaña de aquel derbi para lograr el ascenso a Primera División. Del mismo modo, el ariete uruguayo reconoció que «ese triunfo nos permitió seguir escalando posiciones y reforzó nuestra confianza».